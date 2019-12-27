Фото дня в Сыктывкаре: «С новым кубом, с новым шаром!»

Уже поймали праздничный дух? Если еще нет, то взгляните на эти снимки: каким-то образом сыктывкарец сумел поймать главные подарки наступающего Нового года, когда рядом абсолютно не было людей. В безмятежном спокойствии они выглядят совсем не так, как с толпами горожан внутри и снаружи. Именно эти снимки попадают в нашу ежедневную рубрику Фото дня».

@danjadymov

#новогоднеенастроение #вечернийсыктывкар #праздники #зима2019 В погоне за #pg11_фотодня

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»