Фото дня в Сыктывкаре: «С новым кубом, с новым шаром!»27 декабря 2019
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@danjadymov
Горожане делятся с подписчиками новогодним настроением
Уже поймали праздничный дух? Если еще нет, то взгляните на эти снимки: каким-то образом сыктывкарец сумел поймать главные подарки наступающего Нового года, когда рядом абсолютно не было людей. В безмятежном спокойствии они выглядят совсем не так, как с толпами горожан внутри и снаружи. Именно эти снимки попадают в нашу ежедневную рубрику Фото дня».
@danjadymov
#новогоднеенастроение #вечернийсыктывкар #праздники #зима2019 В погоне за #pg11_фотодня
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 декабря 2019, 17:26