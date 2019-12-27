Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Фото дня в Сыктывкаре: «С новым кубом, с новым шаром!»

Фото дня в Сыктывкаре: «С новым кубом, с новым шаром!»

27 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
@danjadymov
Горожане делятся с подписчиками новогодним настроением

Уже поймали праздничный дух? Если еще нет, то взгляните на эти снимки: каким-то образом сыктывкарец сумел поймать главные подарки наступающего Нового года, когда рядом абсолютно не было людей. В безмятежном спокойствии они выглядят совсем не так, как с толпами горожан внутри и снаружи. Именно эти снимки попадают в нашу ежедневную рубрику Фото дня».

@danjadymov

#новогоднеенастроение #вечернийсыктывкар #праздники #зима2019 В погоне за #pg11_фотодня

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Новый год Фото дня

Все статьи под тэгом «Фото дня»

Следующая новость

Новость дня

Итоги 2019 года по мнению сыктывкарцев: антимусорный протест, новый рояль и рыба для Киркорова Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сыктывкарцы рассказали, что мечтают получить на Новый год (видео) Читать
сегодня
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми Читать
сегодня
Итоги 2019 года по мнению сыктывкарцев: антимусорный протест, новый рояль и рыба для Киркорова Читать
Посмотреть все
23 декабря Где найти рецепт счастья в Сыктывкаре?
23 декабря Чем полезны молочные продукты и нужно ли употреблять их каждый день?
23 декабря Подарки, ковры и качели: топ 7 предложений, где купить товары для дома почти даром
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми
сегодня
В Алма-Аты рухнул пассажирский авиалайнер: погибли 14 человек
25 декабря
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru