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Мэр Сыктывкара призвала горожан не платить за коммунальные услуги

Мэр Сыктывкара призвала горожан не платить за коммунальные услуги

24 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
gsrk.ru/ Наталья Хозинова на встрече с Госсоветом Коми
Глава города посоветовала писать жалобы

23 декабря в столице Коми прошла встреча мэра Натальи Хозяиновой и Госсовета Коми, где прозвучал вопрос об очистке тротуаров от снега. К всеобщему удивлению, градоначальник посоветовала людям не платить за уборку дворов, если по факту ничего не делается.

Вопрос поднял Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по социальной политике Сергей Артеев. Он отметил, что сейчас пешеходам очень трудно передвигаться по заснеженному городу, а водителям приходится ежедневно проверять свои авто на проходимость, так как завалы часто просто не успевают убрать. Его в этом поддержали и остальные депутаты.

Наталья Хозяинова в свою очередь заявила, что городской парк коммунальной техники сегодня в плачевном состоянии и изношен на 80%, а специалистов попросту не хватает. Администраия, заявила она, готова даже привлечь водителей бульдозеров из других районов и предоставить им жилье. А чтобы управляющие компании перестали игнорировать дворы, мэр посоветовала горожанам писать жалобы и не платить по коммунальным счетам, если фактически никаких работ нет.

Кстати, в этот же день в городской администрации состоялась планерка мэра, где рассказали о работе главных служб столицы Коми. В частности, прозвучала информация о грядущем переселении людей из 38 ветхих домов, а также доклад МЧС, где отметили участившиеся на 40% пожары. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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ЖКХ

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