У мэра Сыктывкара проходит планерка: онлайн-трансляция

Администрация Сыктывкара проводит планерки, на которые приглашаются представители СМИ. Очередное такое собрание началось 24 декабря в 9.00. Общегородскую планерку проводит мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. На мероприятии присутствуют руководители различных городских структур, а также журналист портала PG11.ru, который ведет текстовую онлайн-трансляцию того, о чем говорят на заседании.

09.00 - Планерка началась

09.10 - Начальник УМВД по Сыктывкару: 5958 сообщений о преступлениях. 126 преступлений раскрыто. Убийств нет. 1 причинение тяжкого вреда здоровью, раскрыто. 7 грабежей, раскрыты. 42 кражи, 33 раскрыты. 2 угона, раскрыты. 5019 административных правонарушений. На новогодние мероприятия задействованы 250 человек личного состава.

09.15 - Управление по делам ГО и ЧС в Сыктывкаре: 2 происшествия. Первое - выезд машины на несанкционированную переправу в Седкыркеще. Второе - сообщение о подозрительном пакете, не подтвердилось. В этом году наблюдается снижение количества происшествий более чем на 36 процентов по сравнению с прошлым. За отчётный период случилось 11 пожаров, 2 пострадавших. Количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 40 процентов. Но это связано с тем, что к пожарам теперь относятся небольшие возгорания, которые раньше считали отдельно. При этом погибших в происшествия стало меньше на 29 процентов по сравнению с прошлым годом. Во время каникул дети очень много катаются. В Кировском парке у набережной проходит слив теплых потоков с ливневой канализации. Льда там почти нет. Так что не стоит там кататься.

09.35 - Доклады обслуживающих организаций

09.36 - Т плюс: предприятие работает в штатном режиме. К новогодним праздникам готовы: аварийные бригады сформированы, дежурства назначены.

09.38 - Комиэнерго: предприятие работает в нормальном режиме. Перед Новым годом создали аварийные бригады. Появилось нововведение: Россети запустили единый колл-центр, и заявки в регионы будут переходить уже оттуда. Телефон единой линии: 21-33-12. После Нового года он может измениться.

09.39 - Газпром: предприятие работает в штатном режиме, аварийные бригады к праздникам сформированы.

09.39 - Водоканал: предприятие работает в штатном режиме, люди и техника к праздникам готовы.

09.41 - Дорожное хозяйство: снегопады продолжаются, но предприятие готово. Только утром закончился очередной снегопад, сейчас бригады убирают улицы города. В ближайшие двое суток снегопады продолжатся, но мы к этому готовы. Также предприятие подготовилось и к новогодним праздникам. Думаем, мы сможем сделать пребывание в Сыктывкаре жителей и гостей столицы комфортным.

09.41 - Жилкомсервис: к новогодним праздникам готовы. Заканчивается подготовка ледовых городков, сегодня должна состояться приёмка.

09.43 - Жилкомуслуги: предприятие работает в штатном режиме. Есть две проблемы: дорога в Седкыркещ и доставка туда топлива. С дорогой, скорее всего, придётся ждать ледовой переправы. Топлива в посёлке осталось только до 10 января.

09.43 - Жилкомхоз: предприятие работает в штатном режиме. Заканчиваем работы по водоводам и канализационным сетям.

09.45 - Управление капремонта: предприятие работает в штатном режиме. Аварийные бригады к праздникам сформированы и готовы.

09.45 - Банно-прачечный трест: работаем без жалоб и сбоев. На праздники режим работы сформирован и опубликован на официальном сайте.