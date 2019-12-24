Дороги, школы, садики: что отремонтируют в Сыктывкаре в 2020 году

В новом 2020 году Сыктывкар станет еще красивее и удобнее - продолжится ремонт дорог и зданий, появятся новые архитектурные объекты. Портал PG11.ru узнал, как преобразится столица Коми в следующем году.

В поселке Краснозатонский достроят школу на 600 мест

Ее строительство началось в 2018 году. Здание учебного заведения планировали сдать в эксплуатацию в этом же году, но подрядчик сменился. После этого власти огласили новую дату - июль 2020 года.

Кроме того, по информации сайта Госсовета в Сыктывкаре появятся школы на улице Ручейной, в местечке Емваль и на месте центрального рынка. А к школе №3 в микрорайоне Орбита сделают пристройку.

В Эжвинском районе появится детский сад на 270 мест

Новый садик появится в 3а микрорайоне Эжвы. Известно, что на строительство выделили 217 миллионов 188 тысяч рублей. Возведением здания занимается компания из Кирова. Оно вместит в себя 12 групп. Кроме физкультурно-спортивной зоны, зоны отдыха и прогулок в детсаду будет еще и бассейн.



В микрорайоне Кочпон-Чит и на улице Тентюковская тоже появятся детские сады.

Отреставрируют дома в исторической части города Планируется ремонт фасадов 11 зданий в исторических частях города. Пока список предварительный, его будут дополнять. Изменения затронут дома по адресам: Верхний Чов, 35, Карла Маркса, 206, Карла Маркса, 208, Карла Маркса, 220, Карла Маркса, 225, Мира, 33, Парковая, 36, Первомайская, 85, Советская, 22, Чернова, 8, Школьный переулок, 12.

Обновят фасад Спортивной школы №1

Пока официальных постановлений нет, но на сайте госзакупок появилась информация о тендере на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов и кровли «Дом спорта» , город Сыктывкар, улица Первомайская, 76. Работы планируют начать в декабре 2019, а завершить в июле 2020 года.

По информации Госсовета Коми, среди других крупных объектов, которые планируют построить, значатся стадион и спортивный зал в Максаковке и лыжная база по улице Лесопарковая.

Благоустроят площадку перед Центральным бассейном

На сегодняшний день проект площадки перед Центральным бассейном уже разработан. В 2020 специалисты оценят сметную стоимость и начнут строительство. Власти планируют заменить асфальт на гранитное покрытие, установить арт-объекты, скамейки и урны, озеленить площадку и поставить фонари.

Восстановят дороги



Также на сайте госзакупок есть два тендера на ремонт нескольких улиц в Сыктывкаре. В планах Дорожного хозяйства отремонтировать:

проезд 65-летия Победы от Пермского шоссе до дома № 17 по улице 65-летия Победы

улицу Колхозную от улицы Пермской до улицы Маркова

улицу Колхозную от улицы Маркова до улицы Мичурина

Парковый проезд

улицу Лесозаводскую от улицы Корткеросская до ж/д переезда

улицу Димитрова

улицу Коммунистическая от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса

По информации Госсовета, в Лесозаводе появится библиотека. А в Управлении информации Администрации Сыктывкара рассказали, что в 2020 году планируется возведение новых арт-объектов. Где они будут располагаться и как выглядеть, пока неизвестно: проекты еще необходимо выбрать и обсудить с главным архитектором города.

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