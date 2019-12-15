В Коми волки рыскали прямо под окнами жилых домов (видео)

14 декабря под Сосногорском заметили двух волков. Звери пробежали прямо на виду у изумленных горожан. Ролик об этом очевидцы опубликовали в Сети.

Животные заявились в деревню Крутую рано утром, около 04.00 часов. Как рассказали поселенцы, волки совершенно не боялись людей, которые наблюдали за ними, но, тем не менее, поспешили уйти от любопытных глаз. На запись попал только один хищник: он проскользнул прямо по проезжей части в свете фонарей, а авторы ролика переговаривались между собой шепотом. Второй волк успел к тому времени скрыться в утренних сумерках.

Отметим, что волки стали настоящим бичом жителей Коми: они выходят даже в крупные города, такие как Сыктывкар. Так, недавно под столицей Коми удалось застрелить одного серого. Кстати, 13 ноября на заседании правительства Коми решили ввести для охотников материальное вознаграждение за уничтожение волков. Отныне за каждого убитого серого хищника будут платить 25 тысяч рублей.

Как решить проблему с волчьими набегами? Делитесь предложениями в комментариях под новостью.

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