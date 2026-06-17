В Сыктывкаре из окна выпала двухлетняя девочка

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Инцидент случился в Эжве утром 14 июня. Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачи Коми республиканской детской больницы борются за её жизнь. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на руководителя Центра медицины катастроф Коми Михаила Сурина.

Малышка выпала из оконного проёма многоквартирного дома. С множественными травмами пострадавшую экстренно доставили в медучреждение, где врачи продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.

С начала года это уже третий случай падения детей из окон в регионе, причём в Эжве — второй. К счастью, все предыдущие пострадавшие остались живы.

Спасатели и врачи вновь призывают родителей быть предельно внимательными:

— всегда плотно закрывайте оконные створки в присутствии ребёнка, по возможности используйте блокираторы и ограничители открывания;

— москитные сетки не предназначены для удержания веса детей — не полагайтесь на них как на защиту;

— регулярно объясняйте малышам, почему нельзя подходить к открытым окнам и забираться на подоконник;

— размещайте игровую зону подальше от окон, чтобы ребёнок не стремился к ним;

— устанавливайте специальные замки и фиксаторы на все оконные конструкции.

Помните: жизнь и здоровье детей — в руках взрослых. Каждое открытое окно — потенциальная угроза, и пренебрежение правилами безопасности может обернуться непоправимой бедой.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Коми обнаружили трещины и борщевик в новом доме.