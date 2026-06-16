Подростки в столице Коми кидались кирпичами с крыши дома

Фото "Про Город"

В Сыктывкаре подростки кидались кирпичами в прохожих с крыши многоэтажки. Кто их пустил на кровлю и что грозит представителям подрастающего поколения в столице Коми - выяснила корреспондент «Про Города».

Одна из наших читательниц прислала в редакцию письмо с сигналом об инциденте, произошедшем в 51-ом доме по Октябрьскому проспекту. С ее слов, подростки проникли на крышу и оттуда сбрасывали кирпичи. Метились ли они намеренно в прохожих или просто баловались - вопрос пока без ответа.

Возник вопрос: как вообще такое оказалось возможным, что дети попали туда, где им - не место? За разъяснениями «Про Город» обратился в региональный центр «ЖКХ Контроль» по Коми.

«Чердачные и подвальные помещения, а также кровля являются частью общедомового имущества. Однако доступ жильцов туда запрещен, - напомнили нашему изданию в регцентре. - Это те части жилого здания, которые находятся в ведении управленцев жилфондом. Собственник жилья может попасть туда только по особому случаю - например, для осмотра проверенных работ в рамках капитального ремонта, но и то: не сам по себе, а лишь в составе приемочной комиссии в сопровождении представителей управляющей компании, ТСЖ или ЖСК».

Таким образом, чтобы оградить от проникновения жильцов или иных посторонних лиц подвал, чердак и кровлю, на дверях, ведущих в данные помещения, управленцы жилфондом обязаны ставить и запирать замки. Один из ключей может быть выдан разве что председателю совета дома. Но и то - под строгую ответственность за недопущение туда кого бы то ни было.

«В данном случае, который описывает горожанка, если информация соответствует действительности, то можно говорить о незапертых выходах в одном или нескольких подъездах на чердак и кровлю. Только так на нее могли попасть подростки, - уточнили «Про Городу» в «ЖКХ Контроле». - По факту произошедшего жильцам данной многоэтажки следует в письменном виде направить жалобу в государственную жилищную инспекцию города либо в Службу стройжилнадзора Коми».

В своем письменном обращении жильцу или группе жильцов следует указать дату инцидента и описать его. Если известно, в каком подъезде оказался открытым выход на чердак и кровлю, это обстоятельство также следует отразить в заявлении. И обязательно необходимо сформулировать просьбу - что именно жильцы дома хотят от органа госжилнадзора. Следует написать просьбу о проведении проверки в отношении управленцев домом на предмет выявления нарушений и о принятии мер в отношении компании, товарищества или кооператива.

«Помимо понуждения запереть выходы на кровлю орган госжилнадзора на свое усмотрение может применить и ряд мер по наказанию беспечных управленцев домом: от предписания или предостережения до привлечения к административной ответственности вплоть до назначения штрафных санкций, - отметили нам в регцентре. - Степень наказания будет зависеть от предыстории управления данной структурой этим домом и наличия ранее выносимых требований об устранении выявленных нарушений в порядке надзорных мероприятий».

К слову. За два неисполненных в течение года требования органов надзора в рамках лицензионного контроля управляющая компания может лишиться договора на ту или иную многоэтажку, поскольку по суду рискует потерять лицензию на тот дом, который обслуживает ненадлежащим образом.

«Что касается действий подростков: оценку им могут дать только правоохранительные органы. Для этого очевидцам произошедшего следует в письменном виде обратиться в полицию», - посоветовали нашим читателям в регцентре.

В заявлении следует указать опять же дату инцидента, примерное или точное время (это позволит силовым структурам проверить информацию по камерам видеонаблюдения, если таковые установлены где-либо в округе), максимально подробно описать суть события и сформулировать просьбу к стражам порядка провести проверку для установления личностей в целях дальнейшего привлечения к ответственности их самих (если это совершеннолетние граждане), либо - родителей (если баловнями окажутся дети несовершеннолетнего возраста).

«К письменному обращению необходимо приложить имеющиеся доказательства в виде фотографий или видео-файлов», - подытожили в «ЖКХ Контроле».

При этом и в орган надзора, и в правоохранительное ведомство обращения следует направлять только официальным порядком, обязательно в письменной форме и непременно с указанием данных о себе. Анонимные сигналы данные органы власти не смогут взять в работу.

Галина СЕРГЕЕВА