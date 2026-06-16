Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало

Для поддержания чистоты и блеска напольных покрытий существует эффективный лайфхак от опытной хозяйки Елены Матвеевой. Она рекомендует использовать специальный раствор для мытья полов, который поможет сохранять их чистыми даже в домах с домашними животными.

Рецепт очень простой: на полведра теплой воды добавляется 1 столовая ложка аптечного глицерина. Этот компонент эффективно очищает полы от загрязнений и создает на их поверхности защитную антистатическую пленку, которая отталкивает пыль. Для аромата можно добавить 4-5 капель эфирного масла, таких как чайное дерево, пихта, хвоя, эвкалипт или лимон. Эти масла также обладают дезинфицирующими свойствами.

Кроме того, глицерин можно использовать и для протирки пыли, так как он предотвращает ее оседание на поверхностях, сокращая частоту уборки.

Этот простой, но эффективный лайфхак поможет хозяйкам поддерживать идеальную чистоту и блеск напольных покрытий.

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