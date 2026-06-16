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Морковь и свекла показали всходы: чем подкормить культуры в самом начале?

Морковь и свекла показали всходы: чем подкормить культуры в самом начале?

Первые зеленые петельки моркови и свеклы показались из земли. Это долгожданная победа, но именно сейчас можно все испортить. Первая подкормка в этот момент решает, вырастут ли корнеплоды крупными, сладкими и пригодными для хранения или останутся мелкими и жесткими.

Многие дачники спешат внести калий и фосфор, надеясь ускорить формирование корнеплода. Ошибка. Без мощной здоровой ботвы не будет крупного корня. На старте растениям нужен азот для роста листьев и общего укрепления.

Почему первая подкормка критична Весна подкинула стрессов: теплый март, холодный апрель, аномальная жара в мае. Молодая морковь и свекла страдают от перепадов. Подкормка решает две задачи. Первая — усиление иммунитета к болезням и вредителям. Вторая — стартовый импульс для фотосинтеза и питания будущего корнеплода. Главное — не переборщить: избыток азота дает гигантскую ботву, но мелкий и рыхлый корень.

Если морковь плохо всходит, не паникуйте. Семенам нужно до трех недель в холодной почве. Если прошло меньше 25-30 дней, полейте теплой водой и накройте спанбондом. Если всходов нет совсем, пересевайте скороспелым сортом, предварительно замочив семена в стимуляторе. Уплотните почву над семенами доской — морковь это любит.

Чем подкормить после появления всходов, выбирайте под себя.

Минеральный вариант: аммиачная селитра или мочевина — столовая ложка на 10 литров воды. Полив только по влажной земле. Можно взять комплексные удобрения для корнеплодов: Фертика, Агрикола или Здравень. Они сбалансированы и дадут все необходимое без риска перекоса.

Органика для тех, кто против химии. Древесная зола — спичечный коробок на квадратный метр в междурядьях. Настой птичьего помета: 1 часть на 15 частей воды, настоять три дня, разбавить. Йод: 20 капель на 10 литров — стимулятор и дезинфекция. Настой крапивы: пол-литра на ведро воды после двух недель брожения.

Правила, которые нельзя нарушать. Подкармливайте только при появлении 2-3 настоящих листочков. Только по влажной почве, иначе сожжете корни. Никогда не используйте свежий навоз — это путь к болезням и уродливым плодам.

Одной подкормкой не обойтись. Через две-три недели внесите калий и фосфор (зола, сульфат калия или монофосфат). В середине лета повторите калийно-фосфорную подкормку, исключив азот. Это сделает корнеплоды сладкими и лежкими.

На песчаных почвах дозу азота можно увеличить на 20-30 процентов — он вымывается быстрее. На глине, наоборот, сократите, чтобы избежать засоления. Органику вносите вечером или в пасмурную погоду. И не повреждайте корни всходов при прополке в первую неделю — они слишком уязвимы.

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