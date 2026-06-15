Грядки после лука и чеснока никогда пустыми не оставляю: засеиваю их этим и диву даюсь — нет ни сорняков, ни вредителей
- 02:00 16 июня
- Иван Скоробогатов
Огородники, не спешите закрывать сезон. После уборки чеснока, лука или картофеля грядки не должны пустовать. Лучшее, что можно сделать для почвы прямо сейчас — засеять ее сидератами. Это не просто зелень, а мощный инструмент восстановления земли.
Сидераты работают как бесплатный агроном. Они разрыхляют почву, делая ее воздушной и легкой. Они блокируют рост сорняков, защищают грунт от перегрева и не дают вредителям размножаться. Главный бонус — насыщение органикой без химии.
Агроном Ксения Давыдова поделилась списком растений, которые стоит посеять сразу после сбора урожая. Времени на раскачку нет.
Горчица. Главный санитар огорода. Она подавляет болезнетворные микроорганизмы и эффективно борется с вредителями. Быстро всходит и наращивает зеленую массу.
Люцерна. Рекордсмен по накоплению азота. После нее почва становится плодороднее без лишних удобрений. Идеальна для обедненных грунтов.
Гречиха. Спасатель для тяжелых почв. Она насыщает землю фосфором и калием, а также отлично структурирует грунт, подготавливая его к следующему сезону.
Фацелия. Универсальный солдат. Мощный антибактериальный эффект плюс красивое цветение, привлекающее пчел. Ее главный козырь — морозостойкость, поэтому сеять можно даже с запасом.
Главное правило: сейте сидераты сразу, как только освободилась грядка. Не оставляйте землю голой ни на день. Через месяц-полтора зелень можно скосить и заделать в почву или оставить как мульчу. Результат вы увидите уже следующей весной: земля станет мягче, а урожай — заметно богаче.
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