Грядки после лука и чеснока никогда пустыми не оставляю: засеиваю их этим и диву даюсь — нет ни сорняков, ни вредителей

Фото из архива "ПроГорода"

Огородники, не спешите закрывать сезон. После уборки чеснока, лука или картофеля грядки не должны пустовать. Лучшее, что можно сделать для почвы прямо сейчас — засеять ее сидератами. Это не просто зелень, а мощный инструмент восстановления земли.

Сидераты работают как бесплатный агроном. Они разрыхляют почву, делая ее воздушной и легкой. Они блокируют рост сорняков, защищают грунт от перегрева и не дают вредителям размножаться. Главный бонус — насыщение органикой без химии.

Агроном Ксения Давыдова поделилась списком растений, которые стоит посеять сразу после сбора урожая. Времени на раскачку нет.

Горчица. Главный санитар огорода. Она подавляет болезнетворные микроорганизмы и эффективно борется с вредителями. Быстро всходит и наращивает зеленую массу.

Люцерна. Рекордсмен по накоплению азота. После нее почва становится плодороднее без лишних удобрений. Идеальна для обедненных грунтов.

Гречиха. Спасатель для тяжелых почв. Она насыщает землю фосфором и калием, а также отлично структурирует грунт, подготавливая его к следующему сезону.

Фацелия. Универсальный солдат. Мощный антибактериальный эффект плюс красивое цветение, привлекающее пчел. Ее главный козырь — морозостойкость, поэтому сеять можно даже с запасом.

Главное правило: сейте сидераты сразу, как только освободилась грядка. Не оставляйте землю голой ни на день. Через месяц-полтора зелень можно скосить и заделать в почву или оставить как мульчу. Результат вы увидите уже следующей весной: земля станет мягче, а урожай — заметно богаче.

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