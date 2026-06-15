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Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрамиФото из архива "ПроГорода"

Хотите сочные и мясистые помидоры без химии? Секрет кроется в простых, но действенных народных методах. Природные подкормки работают мягко и естественно, давая растениям именно то, что им нужно в каждый период роста.

При посадке рассады томатов есть хитрость, которую знают опытные огородники. Положите на дно лунки небольшую свежую рыбку: кильку или мойву. Сверху присыпьте чайной ложкой золы и только потом добавляйте землю. Рыба постепенно разлагается, снабжая корни фосфором, калием и ценными микроэлементами. Результат — крепкая рассада и сладкие плоды.

С огурцами работают иначе. На дно лунки кладут совок свежего навоза, присыпают землёй, а сверху добавляют ещё один совок перепревшего перегноя, смешанного с ложкой золы. Свежий навоз выделяет тепло, согревая корни теплолюбивой культуры. Азот и микроэлементы из перегноя обеспечивают активный рост и обильное плодоношение.

Через 15-20 дней после высадки начинайте регулярные подкормки. Самый доступный рецепт — настой крапивы и сорняков. Заполните ведро травой на две трети, залейте водой, накройте крышкой и оставьте бродить на 7-10 дней. Когда появятся характерный запах и пена, удобрение готово. Разбавьте его водой в пропорции 1 к 10 и поливайте под корень. На одно растение достаточно 1-2 литров. Такая подкормка насыщает почву азотом, калием и железом.

В период цветения меняйте тактику. Как только появились первые цветочные кисти, растениям нужны калий и фосфор. Идеально подойдёт зольный настой: стакан золы на ведро воды, настоять сутки. Дополнительно можно опрыскать раствором борной кислоты: это стимулирует завязывание плодов. Йод тоже работает: пара капель на литр воды защищает от фитофторы.

Экспертное уточнение: Не перебарщивайте с органикой. Избыток азота в первой половине лета даст мощную ботву, но слабые плоды. Чередуйте корневые и внекорневые подкормки для лучшего усвоения питательных веществ. И всегда поливайте растения перед внесением удобрений, чтобы не обжечь корни.

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