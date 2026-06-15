Сыктывкарец заплатит штраф за подарок-кастет несовершеннолетней девушке

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Как сообщили в прокуратуре, городской суд признал молодого человека виновным в незаконном сбыте холодного оружия. Установлено, что 7 января 2026 года у ТЦ «Аврора» он вручил своей несовершеннолетней подруге «новогодний презент» — кастет, приобретённый через сеть.

Сам юноша разъяснил: он понимал, что предмет относится к холодному оружию, свободный оборот которого в России запрещён. Фигурант полностью признал вину и раскаялся.

Кастет обнаружили сотрудники полиции, когда девушка проходила через рамку металлодетектора на входе в ледовый дворец «Северная Олимпия». Та рассказала стражам порядка, что получила опасный подарок от молодого человека.

Суд прекратил уголовное дело и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 20 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что организатор резонансного поджога торгового центра "Пассаж" в Коми может стать банкротом.