Посадите в июне — июле сад в ярких облачках и с ванильным ароматом. Многолетник для роскошной террасы и патио

Фото из архива "ПроГорода"

Представьте: выходите вы на террасу, а воздух наполнен ароматом свежей выпечки с ванилью и корицей. И это не магия, а гелиотроп древовидный «Марина» — растение, которое цветёт с июня до заморозков и не требует ежегодной посадки. Один раз в грунт — и наслаждаетесь годами.

Чем «Марина» отличается от капризных однолетников? Этот сорт — многолетник с хорошей зимостойкостью. Ему не нужен ежегодный посев или зимнее хранение в погребе. Крупные сине-фиолетовые соцветия с белым глазком не теряют красоты даже после дождя, а бархатистые тёмно-зелёные листья добавляют кусту объёма и текстуры.

Компактный куст для переднего плана и контейнеров. Высота «Марины» — около 50 сантиметров. Куст плотный, не разваливается и не требует опоры. Идеально смотрится вдоль дорожек, в горшках у входа или на приподнятых клумбах. Цветение продолжительное, растение не выгорает на солнце, а в лёгкой полутени аромат становится особенно насыщенным.

Посадка и уход. Выбирайте солнечное место с лёгкой полутенью в жаркие часы. Почва нужна рыхлая, питательная, без застоя воды. В тяжёлый грунт обязательно добавьте песок и компост. Сажать лучше в мае, когда минует угроза возвратных заморозков. Взрослое растение способно переносить небольшие минусы температуры, но молодые саженцы лучше укрывать.

Секреты пышного цветения и зимовки. Размножать можно делением куста весной или черенкованием в начале лета. Раз в три недели подкармливайте калийно-фосфорным удобрением: азота должно быть по минимуму, иначе листья пойдут в ущерб цветению. Перед холодами обязательно замульчируйте приствольный круг толстым слоем коры или перепревших опилок. В регионах с суровыми зимами дополнительно укройте куст лапником или агроволокном.

Аромат ванили не только создаёт уютную атмосферу, но и привлекает в сад пчёл и бабочек. Один раз посадив «Марину», вы получаете многолетнюю декорацию, которая не выходит из моды и не требует ежегодной замены.

Экспертный совет: Весной после снятия укрытия обрежьте повреждённые побеги и подкормите растение комплексным удобрением с преобладанием фосфора. Это запустит активное формирование бутонов и укрепит корневую систему. Ухода минимум, а результат — терраса, которая пахнет летом и радует глаз с июня до самых заморозков.

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