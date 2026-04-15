В Сыктывкаре начали восстанавливать брусчатку на Стефановской площади

В Сыктывкаре начали восстанавливать брусчатку на Стефановской площадиФото автора

На главной площади столицы Коми начались долгожданные работы по восстановлению брусчатки. Как и кем начаты работы и прочие подробности выяснила корреспондент «Про Города».

С сегодняшнего дня Стефановская площадь Сыктывкара начала свое долгожданное преображение. Напомним, жители нашего города, в том числе, активные читатели нашего издания на протяжении последних лет системно жаловались на удручающий вид дорожного покрытия центрального общественного пространства столицы региона. И год от года положение становилось все хуже. В частности, неприглядного вида этой территории придает потрескавшейся, словно вафля, асфальт между зданиями Администрацией Главы Коми, Госсовета и Главпочтамта. 

Эта территория используется только как пешеходная зона. Движение транспорта открывается временно и лишь в те периоды, когда ведутся ремонты дорог на проезжих частях ближайших кварталов. Вместе с тем, здесь сильно крошится от ветхости старая брусчатка, которой вымощена зона перед памятником Ленину и клумбами. 

В этом году перед масштабным празднованием дня Победы 9 мая коммунальные службы муниципалитета взялись за преображение площади. И вот сегодня там начнется перекладка разбитых элементов брусчатки. На данный момент бригада рабочих МКП «Дорожное хозяйство» обследует проблемные участки и затем на них начнутся долгожданные работы.

Помимо эстетического вида обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия - это ещё и вопросы безопасности передвижения пешеходов. Напомним, там бывали случаи, когда люди травмировались, подворачивая ноги в выбоинах на площади. 

Галина СЕРГЕЕВА
