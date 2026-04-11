Студенты-медики против «налога на розетку»: в сыктывкарском колледже требуют отменить плату за электроприборы

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Учащиеся Сыктывкарского медицинского колледжа имени И.П. Морозова собирают подписи под коллективным обращением и готовы идти в прокуратуру. Поводом стал приказ руководства, который обязывает их платить почти 300 рублей в месяц за каждый личный электроприбор в комнатах общежития.

Согласно приказу №24, с 1 апреля в общежитии на Катаева, 17 вводится дополнительная плата за пользование личными электроприборами. За каждую единицу техники из утверждённого списка необходимо платить 296 рублей в месяц. В список вошли 14 позиций: от ноутбука, чайника и холодильника до фена, плойки и масляного радиатора. Для взимания платы администрация планирует заключать с учащимися дополнительные договоры.

Учащиеся считают нововведение незаконным. Они указывают, что ежемесячная плата за проживание (около 900 рублей) уже включает в себя коммунальные услуги. Отдельный сбор, по их мнению, нарушает их право свободно пользоваться своим имуществом.

Под коллективным обращением с требованием отменить приказ уже подписались более ста человек. Документ был передан руководству в конце марта. В случае отказа студенты намерены обратиться в прокуратуру и Министерство образования и науки Коми.

В колледже пояснили, что дополнительные услуги вводятся из-за возросших расходов на электроэнергию. Первые платёжки студенты получат в мае за апрель, однако дополнительные договоры пока ни с кем не подписаны.

Учредитель колледжа, Министерство образования Коми, в ответ на запрос БНК сообщил, что не располагает информацией о новом сборе и рекомендовал обращаться напрямую в организацию, так как эти вопросы относятся к её компетенции. Ситуация пока остаётся неразрешённой. Учащиеся ожидают официального ответа от руководства колледжа на своё обращение, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

