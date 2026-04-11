От освящения куличей до позднего автобуса: как пройдёт Пасха в Сыктывкаре у Свято-Стефановского собора

От освящения куличей до позднего автобуса: как пройдёт Пасха в Сыктывкаре у Свято-Стефановского собораФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В это воскресенье, 12 апреля, город отметит праздник Светлой Пасхи. Основные мероприятия традиционно пройдут у Свято-Стефановского кафедрального собора, где горожан ждёт насыщенная программа.

С 8:00 до 16:00 у собора будет проходить освящение пасхальных куличей, яиц и творожных пасх. С 10:00 до 14:00 развернется праздничная торговля. Параллельно, с 10:30 до 14:00, для всех желающих пройдёт концертно-развлекательная программа с игровыми блоками. Кульминацией станет представление «Пасха Красная», который начнётся в 13:00 и продлится до 14:30.

Чтобы горожане могли посетить ночное пасхальное богослужение, городские власти организовали специальный транспорт. Маршрут № 46 «Давпон – Автостанция Давпон» будет работать в ночь с 11 на 12 апреля по особому расписанию.

Маршрут № 18м «Городской автовокзал — СЛПК» также продлит свою работу. Последний рейс от остановки «улица Свободы» 11 апреля отправится в 23:34, а обратный — в 00:54. Первые утренние рейсы 12 апреля начнутся с 05:34. Об этом сообщает Комиинформ.

Таким образом, сыктывкарцы смогут полноценно отметить главный христианский праздник: посетить богослужение, освятить праздничные угощения, насладиться концертами и ярмарочной атмосферой, не беспокоясь о том, как добраться до дома поздней ночью или ранним утром.

