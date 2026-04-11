Отказ глушить двигатель закончился для сыктывкарца уголовным делом

Отказ глушить двигатель закончился для сыктывкарца уголовным деломФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Ночная остановка автомобиля на улице Морозова едва не закончилась несчастным случаем. Водитель с признаками опьянения применил силу к сотруднику ГИБДД, пытаясь скрыться, и теперь ему грозит уголовное дело.

Вечером 9 апреля инспекторы ДПС остановили для проверки Toyota Camry. За рулём был 42-летний сыктывкарец. Полицейские заподозрили у него алкогольное опьянение и предложили пройти освидетельствование.

Вместо того чтобы подчиниться законному требованию, водитель проигнорировал инспектора и отказался глушить двигатель. Когда сотрудник Госавтоинспекции попытался предотвратить попытку бегства и схватился за руль, мужчина резко нажал на газ.

В результате рывка инспектор был сброшен на проезжую часть. К счастью, он не пострадал. Нападавшего удалось задержать и доставить в управление МВД.

Сыктывкарский следственный отдел СКР возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 318 УК РФ. Это преступление может привести к лишению свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, в отношении водителя составлены административные протоколы. На данный момент, как сообщает ИА «БНК», он содержится в спецприёмнике.

Ранее мы писали, какой будет погода в Коми 11 апреля.

