Отказ глушить двигатель закончился для сыктывкарца уголовным делом

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Ночная остановка автомобиля на улице Морозова едва не закончилась несчастным случаем. Водитель с признаками опьянения применил силу к сотруднику ГИБДД, пытаясь скрыться, и теперь ему грозит уголовное дело.

Вечером 9 апреля инспекторы ДПС остановили для проверки Toyota Camry. За рулём был 42-летний сыктывкарец. Полицейские заподозрили у него алкогольное опьянение и предложили пройти освидетельствование.

Вместо того чтобы подчиниться законному требованию, водитель проигнорировал инспектора и отказался глушить двигатель. Когда сотрудник Госавтоинспекции попытался предотвратить попытку бегства и схватился за руль, мужчина резко нажал на газ.

В результате рывка инспектор был сброшен на проезжую часть. К счастью, он не пострадал. Нападавшего удалось задержать и доставить в управление МВД.

Сыктывкарский следственный отдел СКР возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 318 УК РФ. Это преступление может привести к лишению свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, в отношении водителя составлены административные протоколы. На данный момент, как сообщает ИА «БНК», он содержится в спецприёмнике.

