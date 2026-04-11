Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Синоптики рассказали о погоде в Коми на 11 апреля

Пока одни жители будут чистить машины от конденсата после прохладной ночи, другие выйдут с лопатами расчищать свежий снежный занос. Такой разительный контраст — не сюжет для фантастического романа, а реальный прогноз от ЦГМС Коми.

Для Сыктывкара, Ухты и южных районов 11 апреля начнется с морозца до -9°C, но к полудню солнце прогреет воздух до рекордных для этого времени +13…+15°C. Переменная облачность, отсутствие осадков и легкий ветерок создадут почти идеальные условия для первых шагов весны. Можно смело планировать открытие сезона «после работы на скамейке» или проветривание дач.

Совершенно иная картина ждет жителей Воркуты и окрестностей. Здесь день принесет облачность, мокрый снег, а ночью возможны сильные снегопады. Усиливающийся до 18 м/с западный ветер поднимет метель, а температура будет топтаться около нуля. Для этого района 11 апреля станет скорее продолжением зимы, чем проблеском весны. Особняком стоит Интинский район, где днем удастся пробиться к скромному плюсу (+2…+7°C), несмотря на общую непогоду.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+