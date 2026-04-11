Синоптики рассказали о погоде в Коми на 11 апреля

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Пока одни жители будут чистить машины от конденсата после прохладной ночи, другие выйдут с лопатами расчищать свежий снежный занос. Такой разительный контраст — не сюжет для фантастического романа, а реальный прогноз от ЦГМС Коми.

Для Сыктывкара, Ухты и южных районов 11 апреля начнется с морозца до -9°C, но к полудню солнце прогреет воздух до рекордных для этого времени +13…+15°C. Переменная облачность, отсутствие осадков и легкий ветерок создадут почти идеальные условия для первых шагов весны. Можно смело планировать открытие сезона «после работы на скамейке» или проветривание дач.

Совершенно иная картина ждет жителей Воркуты и окрестностей. Здесь день принесет облачность, мокрый снег, а ночью возможны сильные снегопады. Усиливающийся до 18 м/с западный ветер поднимет метель, а температура будет топтаться около нуля. Для этого района 11 апреля станет скорее продолжением зимы, чем проблеском весны. Особняком стоит Интинский район, где днем удастся пробиться к скромному плюсу (+2…+7°C), несмотря на общую непогоду.

