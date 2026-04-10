Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Фотовыставка о деревянных храмах Севера открылась в холле театра оперы и балета Коми

Жители столицы Коми могут бесплатно посмотреть новую выставку. Фотогалерея открыта сегодня в холле театра оперы и балета. Вернисаж посвящен предстоящему в это воскресенье празднику Светлой Пасхи. Первой посетительницей православного культурного проекта стала корреспондент «Про Города».

Как пояснил нашему изданию директор «храма искусства» Алексей Садовский, на праздник на сцене театра оперы и балета будут звучать православные песнопения в исполнении вокалистов нашего города с участием хора театра. Концерт подготовлен епархией для верующих меломанов.

В холле театра развернута фотоэкспозиция. На больших плакатах со снимками изображены во впечатляющих ракурсах виды старинных церквей в разных уголках нашего региона. Все они - настоящие архитектурные изюминки глубинки: образцы прежнего стиля деревянного зодчества.

В Коми реализуется проект с говорящим за себя названием «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Он сплотил активистов из числа обычных людей, предпринимателей и предприятий, которые нацелены восстановить разрушенные православные святыни, возведенные более века тому назад. Волонтеры своими силами консервируют здания либо проводят противоаварийные работы под руководством опытных реставраторов. Задача - сохранить для нынешнего и будущих поколений культовые сооружения, чтобы общаться с Богом молитвами и таинствами могли наши дети, внуки и правнуки еще долгие и долгие столетия.

Экспедиции добровольцев трудятся не только в Коми, но и в других территориях: Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской и Тверской областях. На попечении команды проекта в нашем регионе пока что пять деревянных храмов. В планах на обозримом будущее - охватить работами еще семь церквей.

На кадрах, распечатанных в виде фотоэкспонатов, составленных Национальным музеем Коми, запечатлены религиозные объекты снаружи и внутри, в том числе в периоды проведения восстановительных работ. Локации хорошо узнаваемы: деревня Мошьюга Ижемского района (колокольня церкви в честь собора пресвятой Богородицы); поселок Нючпас Койгородского района (церковь Прокопия Устюжского) и др.

Галина СЕРГЕЕВА 
Фото автора

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+