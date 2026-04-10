Фотовыставка о деревянных храмах Севера открылась в холле театра оперы и балета Коми

Фото автора

Жители столицы Коми могут бесплатно посмотреть новую выставку. Фотогалерея открыта сегодня в холле театра оперы и балета. Вернисаж посвящен предстоящему в это воскресенье празднику Светлой Пасхи. Первой посетительницей православного культурного проекта стала корреспондент «Про Города».

Как пояснил нашему изданию директор «храма искусства» Алексей Садовский, на праздник на сцене театра оперы и балета будут звучать православные песнопения в исполнении вокалистов нашего города с участием хора театра. Концерт подготовлен епархией для верующих меломанов.

В холле театра развернута фотоэкспозиция. На больших плакатах со снимками изображены во впечатляющих ракурсах виды старинных церквей в разных уголках нашего региона. Все они - настоящие архитектурные изюминки глубинки: образцы прежнего стиля деревянного зодчества.

В Коми реализуется проект с говорящим за себя названием «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Он сплотил активистов из числа обычных людей, предпринимателей и предприятий, которые нацелены восстановить разрушенные православные святыни, возведенные более века тому назад. Волонтеры своими силами консервируют здания либо проводят противоаварийные работы под руководством опытных реставраторов. Задача - сохранить для нынешнего и будущих поколений культовые сооружения, чтобы общаться с Богом молитвами и таинствами могли наши дети, внуки и правнуки еще долгие и долгие столетия.

Экспедиции добровольцев трудятся не только в Коми, но и в других территориях: Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской и Тверской областях. На попечении команды проекта в нашем регионе пока что пять деревянных храмов. В планах на обозримом будущее - охватить работами еще семь церквей.

На кадрах, распечатанных в виде фотоэкспонатов, составленных Национальным музеем Коми, запечатлены религиозные объекты снаружи и внутри, в том числе в периоды проведения восстановительных работ. Локации хорошо узнаваемы: деревня Мошьюга Ижемского района (колокольня церкви в честь собора пресвятой Богородицы); поселок Нючпас Койгородского района (церковь Прокопия Устюжского) и др.

Галина СЕРГЕЕВА

