Сыктывкар переходит на особый противопожарный режим

Сыктывкар переходит на особый противопожарный режимФото "Про Город"

Он начал действовать с 10 апреля. Причина — ожидаемая сухая и жаркая погода, которая повышает риск возникновения лесных пожаров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Сыктывкара.

В период действия режима на всей территории муниципалитета усилят надзор за соблюдением правил пожарной безопасности. Отмена особых мер произойдет по решению местной администрации.

В связи с приближением дачного сезона и повышением опасности, вводятся следующие ограничения:

  • Запрещено использование открытого огня: разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, использование мангалов и пиротехники. Исключение составляют согласованные торжественные мероприятия. Также ограничены пожароопасные работы, сопровождающиеся искрами.
  • Ограничения для торговли: места продажи продуктов питания с использованием открытого огня не должны располагаться ближе 50 метров от зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах.
  • Ограничения для посещения лесов: въезд транспорта в леса и на торфяники, а также посещение их гражданами будет запрещено при установлении IV и V классов пожарной опасности. Исключения предусмотрены для лиц, имеющих лесные договоры, работников, обеспечивающих пожарную безопасность, посетителей оздоровительных учреждений и участников санкционированных спортивных мероприятий.
  • Обязанности владельцев прилегающих территорий: организации, предприниматели и частные лица, владеющие землей, прилегающей к лесу, обязаны очищать ее от горючих материалов на ширину не менее 10 метров от лесной зоны или создавать противопожарные барьеры.

