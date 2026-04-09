В театре раскрыли часть сюрпризов, которые ожидают меломанов на «Сыктывкарса тулыс»

Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» соберет поклонников оперного и балетного искусства в столице Коми. Горожане смогут увидеть лучшие постановки академического театра оперы и балета. Чем удивит в 36-ой раз один из ярких проектов в сфере культуры нашего региона - выяснила корреспондент «Про Города».

Сегодня в «храме искусства» состоялась пресс-конференция, на которой руководство театра проанонсировало главное событие года, подробно рассказав о том, что ждет публику в каждый из 11-ти вечеров фестиваля.

Как ранее сообщал «Про Город», фестиваль посвящен его основателю - художественному руководителю театра Ии Бобраковой. Несмотря на то, что до 36-го «тулыса» она, к сожалению, не дожила, однако ее детище год от года развивается и набирает популярность.

Юрий Демидович, нынешний худрук, недавно занявший этот пост, признался сегодня на встрече с журналистами:

«Жители услышат и увидят много всего интересного. Помимо спектаклей состоятся два концерта. Фестиваль в переводе с коми языка («тулыс») означает – «весна». А это обновление, нечто новое и яркое. Поэтому мы пригласили подрастающее поколение музыкантов. Они выступят на симфоническом концерте 19 апреля «Молодые звезды классической музыки».

Поскольку Юрий Демидович служит в театре также дирижером, на фестивале он займет место за пультом в оркестровой яме. В частности, 15 апреля молодой маэстро будет управлять музыкантами на вечере двух одноактных балетов. Их поставили двое мэтров из Москвы.

Народный артист СССР Валентин Елизарьев подготовил «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина:

«Я опирался не на сюжет новеллы Проспера Мериме, а на поэтический цикл Александра Блока. Спектакль состоит из пяти частей - от полета навстречу любви до полета навстречу смерти».

Он пообещал, что каждый зритель, располагаясь в зале, 15 апреля проживет параллельную жизнь вместе с персонажами спектакля в исполнении нашей балетной труппы.

Еще один приглаженный хореограф Дмитрий Пимонов (Москва) представит на суд зрителям премьеру балета «Рахманинов». Второй спектакль (в тот же вечер) отразит жизнь и творчество великого композитора на музыку из его знаменитых произведений.

«В Сыктывкаре такого не было еще никогда!», - лаконично заверил прессу постановщик.

Оба балетмейстера ответили на вопрос «Про Города» - как им работалось с нашей труппой.

«Новый постановщик всегда шевелит труппу, выводя ее из зоны комфорта в новую стилистическую среду, - рассудил Дмитрий Пимонов. – В этом столкновении и рождается истинное искусство. Я постарался зародить в сердцах и телах ваших артистов новые пластические образы. А в целом артисты у вас хорошие. Мне было интересно с ними работать, тем более что у каждого исполнителя уже горят глаза на репетициях спектакля».

Валентин Елизарьев в комментарии «Про Городу» добавил, со своей стороны, что базовый репертуар для любого театра важен, так как это – фундамент, однако растет труппа каждый раз и совершает творческие прорывы именно на новых постановках:

«Я привнес новую индивидуальность в каждого артиста вашего балета. Считаю, что для любого танцовщика соприкосновение с новым хореографом – это рост и для него лично, и для театра как такового».

Режиссер новой постановки «Севильского цирюльника» Россини Филипп Евич (Москва) сравнил свою работу со... стиральной машинкой:

«Вот как на ней есть режим «деликатная стирка», так и я постарался бережно обновить эту оперу, чтобы она оставалась узнаваемой со времен режиссуры Ии Бобраковой, однако при этом – чтобы заиграла новыми современными красками и смыслами».

Этим спектаклем «Сыктывкарса тулыс» откроется 12 апреля.

Директор театра Алексей Садовский уточнил, что сыктывкарцев и гостей столицы Коми ожидает целая плеяда ТОПовых спектаклей. Помимо вышеупомянутых вечеров в афише фестиваля: 17 апреля – опера «Евгений Онегин» Чайковского, 18 апреля – балет «Лебединое озеро» этого же классика, 22-го числа – опера «Турандот» Пуччини, 24-го – балет «Дон Кихот» Минкуса, 25-го – опера «Тоска» Пуччини, 26-го – балет «Жизель» Адана, 28-го – опера «Пиковая дама» Чайковского. А 30 апреля – гала-концерт, которым закроется фестиваль. На последний вечер «тулыса» в Сыктывкар приедет Лариса Гергиева (сестра маэстро Валерия Гергиева) с учениками своей академии: молодые солисты Мариинского театра впечатлят публику своими голосами и актерскими талантами.

Галина СЕРГЕЕВА

