«По-братски»: всероссийская премьера народной поехавшей комедии со звездой стендапа Варварой Щербаковой

22 ноября Сеть кинотеатров «Кронверк Синем» приглашает на всероссийскую премьеру народной комедии «По-братски» 12+. Что получится, если отправить в совместное путешествие две совершенно непохожие семейные пары? Одни едут в отпуск, а другие — чтобы оформить развод в далёком Нежногорье. Героев ждёт дорога, полная безумных приключений и эксцентричных попутчиков, которые заставят их пересмотреть взгляды на жизнь и отношения, а зрители увидят комедию, от которой будут смеяться до слёз!

Главную роль в фильме исполнила звезда стендапа Варвара Щербакова — для неё это дебют в большом кино. Яркий и харизматичный образ, созданный ею на экране, станет открытием для зрителей. Вместе с Варварой Щербаковой в кадре Ирина Темичева, Денис Бузин, Илья Коробко. Кроме того, к путешествию героев присоединятся неповторимые Анна Ардова, Михаил Полицеймако и Владимир Селиванов.