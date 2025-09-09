«Дракула» Люка Бессона – в уникальном формате 60 кадров в секунду

Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» эксклюзивно с 11 сентября приглашает на сеансы готической мелодрамы Люка Бессона по роману Брэма Стокера «Дракула» 18+ в эксклюзивном формате 60 кадров в секунду. Зрителей ждут чёткость, детализация, плавность и безупречная реалистичность изображения – всё, что нужно для полного погружения в созданный режиссёром мир.

Люк Бессон, автор культовых «Леона» 18+ и «Пятого элемента» 18+, написал сценарий и занял режиссёрское кресло. За музыку отвечал Дэнни Эльфман — композитор, создавший саундтреки к «Людям в чёрном» 18+, фильмам Марвел и Тима Бёртона и сериалу «Уэнздей» 18+. В ролях Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю и другие.