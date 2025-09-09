«Пункт назначения. Смертельная игра»: всероссийская премьера мистического хоррора от создателей «Уиджи. Потустороннее измерение»

16 сентября Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Пункт назначения. Смертельная игра» 18+. Это новый мистический хоррор от создателей «Уиджи. Потустороннее измерение» 18+. Древний ритуал обернулся новой охотой. Мрачная игра на выбывание началась!

Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале. Для его проведения он собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение, она сама готова прийти за выжившими и предложить им свою игру.