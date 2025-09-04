Логотип новостного портала Прогород
Все на борт: всероссийская премьера анимационной экшн-комедии «Зверопоезд»

6 сентября Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру анимационной экшн-комедии «Зверопоезд» 6+ от создателей «Приключений аргонавтов» 6+.

Оказавшиеся в ловушке на мчащемся поезде домашние питомцы должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.

