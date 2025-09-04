Сотрудничество с Китаем в сфере ИИ открывает существенный бизнес-потенциал

Сотрудничество с Китаем в области ИИ открывает существенный бизнес-потенциал по целому ряду направлений.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Наше сотрудничество с Китаем в области искусственного интеллекта носит сугубо прикладной характер. Для нас ключевыми направлениями являются: совместная доработка и адаптация open-source-LLMs для безопасного применения на российском рынке и получение доступа к pre-train и архитектурам моделей; создание передовой генеративной модели с одним из лидеров китайского рынка, а также организация совместных научно-исследовательских центров по AI в Китае".