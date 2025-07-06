С 8 июля владельцам квартир с долевой собственностью начнут приходить отдельные квитанции по ЖКХ
- 13:15 6 июля
- Служба новостей
С июля 2025 года в России вступают в силу важные изменения, касающиеся оплаты коммунальных услуг для собственников квартир с долевой собственностью. Каждый владелец доли будет получать отдельную квитанцию за услуги ЖКХ, что меняет привычный порядок расчетов и оплаты. Эти нововведения направлены на повышение прозрачности, справедливости и упрощение взаимодействия между собственниками и управляющими компаниями.
Как Оплачивали Коммунальные Услуги Раньше:
До недавнего времени собственники долей в одной квартире получали одну общую квитанцию. Распределение расходов между совладельцами происходило на основе личных договорённостей, что часто приводило к конфликтам. Если один из собственников не платил, остальные должны были покрывать его долю или обращаться в суд.
Что Меняется с Июля 2025 года:
Согласно новым правилам, каждый собственник доли будет получать индивидуальную квитанцию, где сумма к оплате рассчитывается пропорционально размеру его доли в квартире. Это касается всех обязательных платежей:
- Содержание жилья
- Общедомовые нужды
- Капитальный ремонт
- Вывоз мусора
Если у человека, например, 40% квартиры, он будет платить 40% от общей суммы расходов.
Задолженность теперь будет закрепляться за конкретным собственником. Если кто-то из совладельцев не оплатит свою часть, именно на него будут направлены меры взыскания.
Возможность Оспаривания Платежей для Непроживающих Собственников:
Если собственник не проживает в квартире и не пользуется индивидуальными коммунальными услугами (например, электроэнергией или водоснабжением), он имеет право оспорить начисления за эти услуги. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или суд с доказательствами отсутствия фактического потребления. Однако расходы на содержание общего имущества, капитальный ремонт и вывоз мусора остаются обязательными для всех владельцев долей вне зависимости от их проживания.
Преимущества Новой Системы:
- Прозрачность и справедливость: Каждый платит только за свою долю.
- Индивидуальная ответственность: Задолженность закрепляется за конкретным лицом.
- Упрощение работы управляющих компаний: Автоматический расчёт и выставление квитанций.
- Защита добросовестных плательщиков: Люди, которые исправно оплачивают коммунальные услуги, не будут страдать из-за неплатежей других совладельцев.
Как Подготовиться Собственникам к Новым Правилам:
- Уточните детали в управляющей компании: Узнайте о деталях новых квитанций и порядке оплаты.
- Внимательно проверяйте платежные документы: Убедитесь в правильности расчётов.
- Подготовьте доказательства для оспаривания: Если не согласны с начислениями по индивидуальным услугам.
- Поддерживайте доброжелательные отношения с другими совладельцами: Обсуждайте вопросы, связанные с содержанием жилья и оплатой коммунальных услуг.
Интересные Детали и Нюансы:
- Нововведение основано на статье 158 Жилищного кодекса РФ.
- В некоторых регионах переход на новые квитанции уже начался с весны 2025 года.
- В случаях неравномерного распределения долей новая система особенно выгодна.
- Для юридических лиц и организаций, владеющих долями, действуют те же правила.
Заключение:
С июля 2025 года владельцы квартир с долевой собственностью столкнутся с новой системой оплаты коммунальных услуг, предусматривающей индивидуальные квитанции и пропорциональный расчёт платежей. Это изменение призвано сделать процесс оплаты более справедливым, прозрачным и удобным для всех собственников. Важно внимательно следить за новыми платежными документами и своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать конфликтов и задолженностей.
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