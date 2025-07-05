В 1980-х этой песни стыдились наши бабушки и дедушки: теперь ее включают в детских садах

Песня "Музыка нас связала" группы "Мираж", прогремевшая в 1989 году, стала настоящим прорывом в советской поп-музыке. Дерзкий и новаторский трек выражал дух свободы и бунтарства.

Реакция на песню была неоднозначной. Старшее поколение часто не понимало и не принимало эту музыку, ассоциируя ее с легкомыслием и беззаботной жизнью молодежи. Клубные ритмы и дискотечная атмосфера были далеки от их представлений о настоящем искусстве.