Забудьте про "Каскад" и "Пикси": вот какую стрижку стоит выбрать женщинам за 50 в мае - омолодит на 10 лет

Тренды диктуют новые правила! В 2025 году "мягкий боб" с текстурированными локонами и удлиненной челкой станет абсолютным фаворитом модниц. Эта стрижка – глоток свежего воздуха после приевшихся вариантов, сочетая в себе стиль, современность и омолаживающий эффект.

"Мягкий боб" подчеркнет твою красоту, подойдет практически любому лицу и позволит создать стильный, ухоженный образ без сложной укладки. Это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть потрясающе, не тратя драгоценное время на сложные процедуры.