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Пенсионеров предупредили. Из пенсии вычтут 2400 рублей уже в июле

Пенсионеров предупредили. Из пенсии вычтут 2400 рублей уже в июле

Российские пенсионеры проинформированы об изменениях в правилах списания средств с пенсий, вступивших в силу в июле. Изменения касаются порядка взыскания средств только в определенных случаях, остальные ситуации остались без изменений, что было подтверждено Верховным судом. Об этом сообщил юрист Максим Иванов, сообщает PRIMPRESS.

По словам юриста, с июля в России изменился порядок удержания средств из пенсий, но эти изменения актуальны только для тех случаев, когда у пенсионера накопились значительные долги по услугам или кредитам, и дело дошло до судебных приставов.

Нововведение касается сохранения минимального дохода на счете должника. Если раньше для защиты этой суммы нужно было обращаться к приставам, то теперь достаточно подать заявление в банк, где открыт счет. В таком случае банк защитит от списаний сумму, равную прожиточному минимуму.

Однако, как подчеркнул Иванов, новые правила не распространяются на взыскания, производимые Социальным фондом России (СФР). То есть, подать заявление в фонд для защиты минимального дохода по-прежнему нельзя, и СФР при необходимости сможет продолжать списывать деньги из пенсий.

Верховный суд недавно уточнил, что СФР может удерживать не более 20% от общей суммы выплаты. Это правило применяется, например, если пенсионеру изначально была перечислена сумма, превышающая допустимую.

Учитывая, что минимальная пенсия в России в настоящее время составляет около 12 тысяч рублей, из ежемесячных выплат можно списать не более 2400 рублей. Эти изменения могут вступить в силу уже с 4 июля, когда пенсионеры начнут получать пенсии за текущий месяц.

Экспертное уточнение: Пенсионерам, столкнувшимся с удержаниями из пенсии, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу для оценки законности и обоснованности списаний, а также для получения помощи в защите своих прав. Важно сохранять все документы, подтверждающие размер пенсии и удержанные суммы.

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