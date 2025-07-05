Пенсионеров предупредили. Из пенсии вычтут 2400 рублей уже в июле
- 13:15 5 июля
- Служба новостей
Российские пенсионеры проинформированы об изменениях в правилах списания средств с пенсий, вступивших в силу в июле. Изменения касаются порядка взыскания средств только в определенных случаях, остальные ситуации остались без изменений, что было подтверждено Верховным судом. Об этом сообщил юрист Максим Иванов, сообщает PRIMPRESS.
По словам юриста, с июля в России изменился порядок удержания средств из пенсий, но эти изменения актуальны только для тех случаев, когда у пенсионера накопились значительные долги по услугам или кредитам, и дело дошло до судебных приставов.
Нововведение касается сохранения минимального дохода на счете должника. Если раньше для защиты этой суммы нужно было обращаться к приставам, то теперь достаточно подать заявление в банк, где открыт счет. В таком случае банк защитит от списаний сумму, равную прожиточному минимуму.
Однако, как подчеркнул Иванов, новые правила не распространяются на взыскания, производимые Социальным фондом России (СФР). То есть, подать заявление в фонд для защиты минимального дохода по-прежнему нельзя, и СФР при необходимости сможет продолжать списывать деньги из пенсий.
Верховный суд недавно уточнил, что СФР может удерживать не более 20% от общей суммы выплаты. Это правило применяется, например, если пенсионеру изначально была перечислена сумма, превышающая допустимую.
Учитывая, что минимальная пенсия в России в настоящее время составляет около 12 тысяч рублей, из ежемесячных выплат можно списать не более 2400 рублей. Эти изменения могут вступить в силу уже с 4 июля, когда пенсионеры начнут получать пенсии за текущий месяц.
Экспертное уточнение: Пенсионерам, столкнувшимся с удержаниями из пенсии, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу для оценки законности и обоснованности списаний, а также для получения помощи в защите своих прав. Важно сохранять все документы, подтверждающие размер пенсии и удержанные суммы.
Читайте также:
- С сегодняшнего дня: Сбербанк обратился ко всем россиянам, которые оставляют деньги на банковской карте
- Несчастные цифры в дате рождения: этим людям трудно найти любовь и построить семью
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала только три знака Зодиака, которые получат благословение
- Стирают круче элитных, а стоят дешевле: названы 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- Ступят на сияющую полосу из бриллиантов: Тамара Глоба назвала только два знака, которые будут жить как в сказке