Пенсионеров предупредили. Из пенсии вычтут 2400 рублей уже в июле

Российские пенсионеры проинформированы об изменениях в правилах списания средств с пенсий, вступивших в силу в июле. Изменения касаются порядка взыскания средств только в определенных случаях, остальные ситуации остались без изменений, что было подтверждено Верховным судом. Об этом сообщил юрист Максим Иванов, сообщает PRIMPRESS. По словам юриста, с июля в России изменился порядок удержания средств из пенсий, но эти изменения актуальны только для тех случаев, когда у пенсионера накопились значительные долги по услугам или кредитам, и дело дошло до судебных приставов.

Нововведение касается сохранения минимального дохода на счете должника. Если раньше для защиты этой суммы нужно было обращаться к приставам, то теперь достаточно подать заявление в банк, где открыт счет. В таком случае банк защитит от списаний сумму, равную прожиточному минимуму.