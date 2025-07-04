"Это мое место": что делать, если сосед требует уступить нижнюю полку в поезде — рассказал проводник

Приобретая билет на поезд, вы получаете гарантированное право на указанное в нем место. Никакие просьбы, даже самые убедительные, не могут заставить вас его уступить. Пересадка возможна исключительно по вашему добровольному согласию и в соответствии с правилами РЖД. Попытки давления со стороны проводника или других пассажиров недопустимы.

Часто с просьбой уступить нижнюю полку обращаются те, кому трудно подниматься: пожилые люди, родители с маленькими детьми, беременные женщины или люди с инвалидностью. Однако важно помнить, что уступка – это акт доброй воли, а не ваша обязанность. Ваше оплаченное место – это ваша законная территория, подчеркивают эксперты по пассажирским перевозкам.