"Это мое место": что делать, если сосед требует уступить нижнюю полку в поезде — рассказал проводник
- 00:00 5 июля
- Служба новостей
Приобретая билет на поезд, вы получаете гарантированное право на указанное в нем место. Никакие просьбы, даже самые убедительные, не могут заставить вас его уступить. Пересадка возможна исключительно по вашему добровольному согласию и в соответствии с правилами РЖД. Попытки давления со стороны проводника или других пассажиров недопустимы.
Часто с просьбой уступить нижнюю полку обращаются те, кому трудно подниматься: пожилые люди, родители с маленькими детьми, беременные женщины или люди с инвалидностью. Однако важно помнить, что уступка – это акт доброй воли, а не ваша обязанность. Ваше оплаченное место – это ваша законная территория, подчеркивают эксперты по пассажирским перевозкам.
Проводники РЖД обязаны предлагать свободные нижние места пассажирам, испытывающим трудности с подъемом наверх. Но никакие манипуляции или уговоры со стороны попутчиков не должны влиять на ваше решение. В случае давления вежливо, но твердо объясните свой отказ от пересадки.
Разумеется, компромисс всегда возможен. Если сосед предлагает, например, угощение или помощь в обмен на временное использование вашей полки, можно пойти навстречу. Главное – четко оговорить условия: время сна, продолжительность "пересадки" и т.д.
Если конфликт все же возник, обратитесь к проводнику. Он не вправе заставлять вас уступать место, но обязан предоставить информацию о свободных полках, зафиксировать инцидент и принять вашу жалобу. Принуждение недопустимо.
Если ситуация выходит из-под контроля, составьте письменное заявление. Жалобы пассажиров РЖД рассматривает при оценке работы поездной бригады.
Экспертное уточнение: Важно понимать разницу между добровольным проявлением эмпатии и навязыванием чувства вины. Уступая место из сочувствия, вы совершаете благородный поступок. Однако, поддаваясь давлению и отказываясь от оплаченного права, вы рискуете создать прецедент, в котором другие пассажиры будут чувствовать себя вправе требовать уступок. Помните, что вежливый отказ с объяснением своей позиции – это абсолютно законно и не противоречит правилам хорошего тона, пишет источник.
Читайте также:
- С сегодняшнего дня: Сбербанк обратился ко всем россиянам, которые оставляют деньги на банковской карте
- Несчастные цифры в дате рождения: этим людям трудно найти любовь и построить семью
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала только три знака Зодиака, которые получат благословение
- Стирают круче элитных, а стоят дешевле: названы 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- Ступят на сияющую полосу из бриллиантов: Тамара Глоба назвала только два знака, которые будут жить как в сказке