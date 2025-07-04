Новая графа в ЖКХ для собственников жилья: с июля платить должны все — разбираемся в правах и обязанностях
- 13:15 4 июля
- Служба новостей
С июля в квитанциях ЖКХ появилась новая обязательная строка – "уборка общественных помещений". Это вызвало закономерные вопросы: что именно входит в услугу, как часто должны убирать, какие материалы использовать, и куда жаловаться на некачественную уборку? Давайте разберемся, за что мы платим и как защитить свои права.
Что обязаны убирать в подъезде и с какой периодичностью?
Существуют четкие нормативы, регламентирующие объем работ и частоту уборки общественных зон. Управляющие компании (УК) обязаны их соблюдать:
Ежедневная забота о чистоте:
- Уборка входных групп: крыльцо, тамбур, входные двери.
- Зоны расположения мусоропроводов: поддержание санитарного состояния.
- Лифты: протирка кабины, зеркал, кнопок, пола.
- Первые этажи: влажная уборка и поддержание чистоты пола, перил, почтовых ящиков.
Еженедельная влажная уборка:
- Лестничные площадки (начиная со второго этажа): влажная уборка пола, перил, протирка стен от загрязнений.
Ежемесячная глубокая чистка:
- Полноценная влажная уборка всех этажей: тщательная уборка лестничных клеток, площадок, лифтовых холлов с применением дезинфицирующих средств.
Ежегодная генеральная уборка – тотальное обновление чистоты:
- Мытье окон: удаление пыли, грязи и копоти со всех окон в подъезде.
- Чистка стен: удаление загрязнений, следов от объявлений и надписей.
- Мытье дверей: очистка входных и межэтажных дверей, дверных ручек и фурнитуры.
- Обновление покрытия: покраска или ремонт стен (при необходимости).
Экспертное уточнение: Согласно действующему законодательству, перечень и периодичность работ по уборке подъездов могут быть изменены по решению общего собрания собственников жилья. Однако, установленные минимальные стандарты должны соблюдаться в любом случае.
Почему возникают претензии к качеству уборки?
К сожалению, часто реальность не соответствует нормативам:
- Уборка проводится реже, чем предписано графиком.
- Качество уборки низкое: используются дешевые средства, уборка поверхностная.
- Генеральная уборка не проводится годами или проводится формально.
- Плата взимается в полном объеме, независимо от качества и частоты уборки.
Как контролировать работу УК и платить за реальную уборку?
- Внимательно изучите договор с УК: Убедитесь, что в нем четко прописаны обязательства УК по уборке подъезда: перечень работ, периодичность, используемые материалы и технологии.
- Фиксируйте нарушения: Фотографируйте грязь, мусор, отсутствие уборки. Записывайте замечания в журнал уборок (если он ведется), отправляйте письменные претензии в УК с фото- и видеоматериалами.
- Требуйте перерасчета за некачественную услугу: Если уборка не соответствует нормативам, требуйте от УК перерасчета платы. Приложите доказательства (фото, видео, показания свидетелей).
- Обращайтесь в надзорные органы: Если УК игнорирует ваши обращения, обращайтесь с жалобами в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и другие компетентные органы.
Ваши законные права:
- Право требовать соблюдения нормативов по уборке подъездов.
- Право на перерасчет платы за неоказанные или некачественно оказанные услуги.
- Право на создание инициативной группы жильцов для контроля качества уборки.
- Право выбора другого способа управления домом, если УК не справляется.
Вместо заключения:
Новая строка в квитанции – это повод внимательно следить за тем, за что мы платим деньги. Эксперты советуют активно участвовать в контроле за работой УК, требовать соблюдения нормативов и предоставлять качественную услугу.
Совет эксперта: Организуйте общее собрание собственников жилья и утвердите график уборки подъезда, который будет соответствовать потребностям вашего дома. Это позволит более эффективно контролировать качество уборки и избежать разногласий с УК.
Чистый, ухоженный и безопасный подъезд – это не только приятно, но и необходимо для комфортной и здоровой жизни всех жильцов. Не бойтесь отстаивать свои права, объединяйтесь с соседями и помните, что только вместе можно добиться качественной уборки и достойного содержания наших подъездов, пишет источник.
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