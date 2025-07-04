Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Новая графа в ЖКХ для собственников жилья: с июля платить должны все — разбираемся в правах и обязанностях

Новая графа в ЖКХ для собственников жилья: с июля платить должны все — разбираемся в правах и обязанностяхФото из архива "ПроГорода"

С июля в квитанциях ЖКХ появилась новая обязательная строка – "уборка общественных помещений". Это вызвало закономерные вопросы: что именно входит в услугу, как часто должны убирать, какие материалы использовать, и куда жаловаться на некачественную уборку? Давайте разберемся, за что мы платим и как защитить свои права.

Что обязаны убирать в подъезде и с какой периодичностью?

Существуют четкие нормативы, регламентирующие объем работ и частоту уборки общественных зон. Управляющие компании (УК) обязаны их соблюдать:

Ежедневная забота о чистоте:

  • Уборка входных групп: крыльцо, тамбур, входные двери.
  • Зоны расположения мусоропроводов: поддержание санитарного состояния.
  • Лифты: протирка кабины, зеркал, кнопок, пола.
  • Первые этажи: влажная уборка и поддержание чистоты пола, перил, почтовых ящиков.

Еженедельная влажная уборка:

  • Лестничные площадки (начиная со второго этажа): влажная уборка пола, перил, протирка стен от загрязнений.

Ежемесячная глубокая чистка:

  • Полноценная влажная уборка всех этажей: тщательная уборка лестничных клеток, площадок, лифтовых холлов с применением дезинфицирующих средств.

Ежегодная генеральная уборка – тотальное обновление чистоты:

  • Мытье окон: удаление пыли, грязи и копоти со всех окон в подъезде.
  • Чистка стен: удаление загрязнений, следов от объявлений и надписей.
  • Мытье дверей: очистка входных и межэтажных дверей, дверных ручек и фурнитуры.
  • Обновление покрытия: покраска или ремонт стен (при необходимости).

Экспертное уточнение: Согласно действующему законодательству, перечень и периодичность работ по уборке подъездов могут быть изменены по решению общего собрания собственников жилья. Однако, установленные минимальные стандарты должны соблюдаться в любом случае.

Почему возникают претензии к качеству уборки?

К сожалению, часто реальность не соответствует нормативам:

  • Уборка проводится реже, чем предписано графиком.
  • Качество уборки низкое: используются дешевые средства, уборка поверхностная.
  • Генеральная уборка не проводится годами или проводится формально.
  • Плата взимается в полном объеме, независимо от качества и частоты уборки.

Как контролировать работу УК и платить за реальную уборку?

  1. Внимательно изучите договор с УК: Убедитесь, что в нем четко прописаны обязательства УК по уборке подъезда: перечень работ, периодичность, используемые материалы и технологии.
  2. Фиксируйте нарушения: Фотографируйте грязь, мусор, отсутствие уборки. Записывайте замечания в журнал уборок (если он ведется), отправляйте письменные претензии в УК с фото- и видеоматериалами.
  3. Требуйте перерасчета за некачественную услугу: Если уборка не соответствует нормативам, требуйте от УК перерасчета платы. Приложите доказательства (фото, видео, показания свидетелей).
  4. Обращайтесь в надзорные органы: Если УК игнорирует ваши обращения, обращайтесь с жалобами в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и другие компетентные органы.

Ваши законные права:

  • Право требовать соблюдения нормативов по уборке подъездов.
  • Право на перерасчет платы за неоказанные или некачественно оказанные услуги.
  • Право на создание инициативной группы жильцов для контроля качества уборки.
  • Право выбора другого способа управления домом, если УК не справляется.

Вместо заключения:

Новая строка в квитанции – это повод внимательно следить за тем, за что мы платим деньги. Эксперты советуют активно участвовать в контроле за работой УК, требовать соблюдения нормативов и предоставлять качественную услугу.

Совет эксперта: Организуйте общее собрание собственников жилья и утвердите график уборки подъезда, который будет соответствовать потребностям вашего дома. Это позволит более эффективно контролировать качество уборки и избежать разногласий с УК.

Чистый, ухоженный и безопасный подъезд – это не только приятно, но и необходимо для комфортной и здоровой жизни всех жильцов. Не бойтесь отстаивать свои права, объединяйтесь с соседями и помните, что только вместе можно добиться качественной уборки и достойного содержания наших подъездов, пишет источник.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости