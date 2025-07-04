Новая графа в ЖКХ для собственников жилья: с июля платить должны все — разбираемся в правах и обязанностях

Что обязаны убирать в подъезде и с какой периодичностью?

С июля в квитанциях ЖКХ появилась новая обязательная строка – "уборка общественных помещений". Это вызвало закономерные вопросы: что именно входит в услугу, как часто должны убирать, какие материалы использовать, и куда жаловаться на некачественную уборку? Давайте разберемся, за что мы платим и как защитить свои права.

Уборка входных групп: крыльцо, тамбур, входные двери.

Зоны расположения мусоропроводов: поддержание санитарного состояния.

Лифты: протирка кабины, зеркал, кнопок, пола.

Первые этажи: влажная уборка и поддержание чистоты пола, перил, почтовых ящиков.

Еженедельная влажная уборка:

Лестничные площадки (начиная со второго этажа): влажная уборка пола, перил, протирка стен от загрязнений.

Ежемесячная глубокая чистка:

Полноценная влажная уборка всех этажей: тщательная уборка лестничных клеток, площадок, лифтовых холлов с применением дезинфицирующих средств.

Ежегодная генеральная уборка – тотальное обновление чистоты:

Мытье окон: удаление пыли, грязи и копоти со всех окон в подъезде.

Чистка стен: удаление загрязнений, следов от объявлений и надписей.

Мытье дверей: очистка входных и межэтажных дверей, дверных ручек и фурнитуры.

Обновление покрытия: покраска или ремонт стен (при необходимости).

Экспертное уточнение: Согласно действующему законодательству, перечень и периодичность работ по уборке подъездов могут быть изменены по решению общего собрания собственников жилья. Однако, установленные минимальные стандарты должны соблюдаться в любом случае.

Почему возникают претензии к качеству уборки?

К сожалению, часто реальность не соответствует нормативам:

Уборка проводится реже, чем предписано графиком.

Качество уборки низкое: используются дешевые средства, уборка поверхностная.

Генеральная уборка не проводится годами или проводится формально.

Плата взимается в полном объеме, независимо от качества и частоты уборки.

Как контролировать работу УК и платить за реальную уборку?

Внимательно изучите договор с УК: Убедитесь, что в нем четко прописаны обязательства УК по уборке подъезда: перечень работ, периодичность, используемые материалы и технологии. Фиксируйте нарушения: Фотографируйте грязь, мусор, отсутствие уборки. Записывайте замечания в журнал уборок (если он ведется), отправляйте письменные претензии в УК с фото- и видеоматериалами. Требуйте перерасчета за некачественную услугу: Если уборка не соответствует нормативам, требуйте от УК перерасчета платы. Приложите доказательства (фото, видео, показания свидетелей). Обращайтесь в надзорные органы: Если УК игнорирует ваши обращения, обращайтесь с жалобами в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и другие компетентные органы.

Ваши законные права:

Право требовать соблюдения нормативов по уборке подъездов.

Право на перерасчет платы за неоказанные или некачественно оказанные услуги.

Право на создание инициативной группы жильцов для контроля качества уборки.

Право выбора другого способа управления домом, если УК не справляется.

Вместо заключения:

Новая строка в квитанции – это повод внимательно следить за тем, за что мы платим деньги. Эксперты советуют активно участвовать в контроле за работой УК, требовать соблюдения нормативов и предоставлять качественную услугу.

Совет эксперта: Организуйте общее собрание собственников жилья и утвердите график уборки подъезда, который будет соответствовать потребностям вашего дома. Это позволит более эффективно контролировать качество уборки и избежать разногласий с УК.

Чистый, ухоженный и безопасный подъезд – это не только приятно, но и необходимо для комфортной и здоровой жизни всех жильцов. Не бойтесь отстаивать свои права, объединяйтесь с соседями и помните, что только вместе можно добиться качественной уборки и достойного содержания наших подъездов, пишет источник.

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