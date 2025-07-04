Более 1,8 миллионов договоров ПДС оформлено в СберНПФ с начала года
- 10:00 4 июля
- astakhovaxenia
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) продолжает демонстрировать устойчивый рост. За первое полугодие 2025 года в СберНПФ оформлено 1,8 миллионов договоров ПДС. Женщины активнее, чем мужчины, проявляют интерес к участию в программе. Жители Москвы и Московской области лидируют по количеству открытых договоров. Такие данные привела Ольга Изюмова, заместитель генерального директора СберНПФ, на Финансовом конгрессе Банка России.
Суммарный объем взносов по ПДС-договорам с января по июнь составил 40,8 миллиардов рублей. Средний первый взнос в программу достиг 13,4 тысяч рублей. За шесть месяцев 2025 года также было подано более 256 тысяч заявлений на перевод средств накопительной пенсии из ОПС в ПДС. Это свидетельствует о растущем интересе россиян к формированию дополнительного капитала и желании управлять своими сбережениями более гибко.
92% договоров долгосрочных сбережений клиенты оформили в офисах Сбера или СберНПФ, 8% — дистанционно: в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" или на сайте СберНПФ. Среди тех, кто начал копить вдолгую, оказалось 70% женщин и 30% мужчин.
Ольга Изюмова, заместитель генерального директора СберНПФ:
"ПДС продолжает подтверждать свою востребованность: каждый месяц мы наблюдаем стабильный прирост участников и растущий интерес со стороны граждан. За все время работы программы в СберНПФ оформлено 3,7 миллионов договоров ПДС, в программу привлечено более 247 миллиардов рублей. Рынок долгосрочных сбережений в России активно развивается. Среди ключевых драйверов роста ПДС мы видим планируемый запуск семейной программы, а также активное привлечение работодателей к софинансированию накоплений сотрудников. Благодаря развитию новых направлений программа станет более привлекательной для молодого поколения. Все это говорит о высоком потенциале программы как для масштабирования, так и для повышения уровня финансовой грамотности и культуры накоплений в стране".
В ТОП-3 регионов по количеству оформлений договоров долгосрочных сбережений в 2025 году вошли: Москва и Московская область (159 тысяч), Краснодарский край (84 тысячи), Самарская область и Пермский край (по 58 тысяч). Далее следуют Республика Татарстан (57 тысяч), Нижегородская область (56 тысяч), Ростовская область (54 тысячи).
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