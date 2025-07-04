Более 1,8 миллионов договоров ПДС оформлено в СберНПФ с начала года

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) продолжает демонстрировать устойчивый рост. З а первое полугодие 2025 года в СберНПФ о формлено 1,8 миллионов договоров ПДС. Женщины активнее, чем мужчины, проявляют интерес к участию в программе. Жители Москвы и Московской области лидируют по количеству открытых договоров. Такие данные привела Ольга Изюмова, заместитель генерального директора СберНПФ, на Финансовом конгрессе Банка России.

Суммарный объем взносов по ПДС-договорам с января по июнь составил 40,8 миллиардов рублей. Средний первый взнос в программу достиг 13,4 тысяч рублей. За шесть месяцев 2025 года также было подано более 256 тысяч заявлений на перевод средств накопительной пенсии из ОПС в ПДС. Это свидетельствует о растущем интересе россиян к формированию дополнительного капитала и желании управлять своими сбережениями более гибко.

92 % договоров долгосрочных сбережений клиенты оформили в офисах Сбера или СберНПФ, 8 % — дистанционно: в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" или на сайте СберНПФ. Среди тех, кто начал копить вдолгую, оказалось 70% женщин и 30% мужчин.

Ольга Изюмова, заместитель генерального директора СберНПФ: