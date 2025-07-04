В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов
- 07:05 4 июля
- Служба новостей
Выбор шоколада без пальмового масла – это не просто тренд, а сознательное решение потребителей, заботящихся о здоровье и экологии. Однако, распространенные мифы и уловки производителей могут ввести в заблуждение. Разберемся, как сделать правильный выбор.
Миф о цене: дорого – значит без пальмового масла? Не всегда!
Низкая цена не всегда говорит о наличии пальмового масла, и наоборот, высокая цена не гарантирует его отсутствие. Некоторые производители в эконом-сегменте обходятся без этого ингредиента, а премиальные бренды могут его использовать, порой скрывая под общими названиями.
Распознаем "скрытое" пальмовое масло: учимся читать состав
Внимательно изучайте состав! Ищите не только прямые указания на "пальмовое масло" и "пальмоядровое масло", но и обращайте внимание на фразы "растительный жир" и "гидрогенизированные растительные жиры". Последние требуют расшифровки, чтобы исключить производные пальмового масла. К примеру, в линейке Alpen Gold базовый шоколад может не содержать пальмовое масло, а шоколад с начинками – содержать.
Список шоколада без пальмового масла: ориентируемся, но проверяем
Предлагаем ориентировочный список, но помните, составы могут меняться, поэтому всегда проверяйте информацию на упаковке:
- Российские производители: "Красный Октябрь" (некоторые виды), "Аленка" (классический), "Россия – Щедрая душа!" ("Золотая марка").
- Зарубежные бренды: "Ritter Sport", "Merci", "Toblerone", "Delicadore".
- Собственные торговые марки: "Самокат".
- Белорусские производители: "Спартак", "Коммунарка" (горький шоколад).
Экспертное уточнение: Следует отметить, что использование пальмового масла в пищевой промышленности вызывает дискуссии из-за его влияния на здоровье (высокое содержание насыщенных жиров) и на окружающую среду (вырубка тропических лесов для пальмовых плантаций). Однако, существуют сертифицированные источники пальмового масла, соответствующие принципам устойчивого развития (RSPO). При выборе шоколада, содержащего пальмовое масло, стоит обращать внимание на наличие сертификации RSPO, что является косвенным подтверждением более ответственного производства.
Главный совет: забудьте о стереотипах, читайте состав!
Единственный надежный способ выбрать шоколад без пальмового масла – это внимательное изучение состава. Только так вы сможете сделать осознанный выбор, соответствующий вашим принципам и предпочтениям.
Читайте также:
- С сегодняшнего дня: Сбербанк обратился ко всем россиянам, которые оставляют деньги на банковской карте
- Несчастные цифры в дате рождения: этим людям трудно найти любовь и построить семью
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала только три знака Зодиака, которые получат благословение
- Стирают круче элитных, а стоят дешевле: названы 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- Ступят на сияющую полосу из бриллиантов: Тамара Глоба назвала только два знака, которые будут жить как в сказке