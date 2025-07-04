В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

Выбор шоколада без пальмового масла – это не просто тренд, а сознательное решение потребителей, заботящихся о здоровье и экологии. Однако, распространенные мифы и уловки производителей могут ввести в заблуждение. Разберемся, как сделать правильный выбор.

Миф о цене: дорого – значит без пальмового масла? Не всегда!

Низкая цена не всегда говорит о наличии пальмового масла, и наоборот, высокая цена не гарантирует его отсутствие. Некоторые производители в эконом-сегменте обходятся без этого ингредиента, а премиальные бренды могут его использовать, порой скрывая под общими названиями.

Распознаем "скрытое" пальмовое масло: учимся читать состав

Внимательно изучайте состав! Ищите не только прямые указания на "пальмовое масло" и "пальмоядровое масло", но и обращайте внимание на фразы "растительный жир" и "гидрогенизированные растительные жиры". Последние требуют расшифровки, чтобы исключить производные пальмового масла. К примеру, в линейке Alpen Gold базовый шоколад может не содержать пальмовое масло, а шоколад с начинками – содержать.

Список шоколада без пальмового масла: ориентируемся, но проверяем

Предлагаем ориентировочный список, но помните, составы могут меняться, поэтому всегда проверяйте информацию на упаковке:

Российские производители: "Красный Октябрь" (некоторые виды), "Аленка" (классический), "Россия – Щедрая душа!" ("Золотая марка").

"Красный Октябрь" (некоторые виды), "Аленка" (классический), "Россия – Щедрая душа!" ("Золотая марка"). Зарубежные бренды: "Ritter Sport", "Merci", "Toblerone", "Delicadore".

"Ritter Sport", "Merci", "Toblerone", "Delicadore". Собственные торговые марки: "Самокат".

"Самокат". Белорусские производители: "Спартак", "Коммунарка" (горький шоколад).