Вот зачем продавцы "Магнитов" и "Пятёрочек" забирают себе из ящиков с бананами маленькие незаметные пакетики

Фото из архива "ПроГорода"

В каждой профессии есть свои неочевидные лайфхаки, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными, но на деле способны существенно повысить эффективность работы. В моей сфере – управлении логистикой и контроле качества продуктов в ритейле – таким секретом стало глубокое понимание… бананов. Да, тех самых желтых, сладких плодов, которые лидируют по продажам фруктов почти в каждом супермаркете, опережая даже экзотический авокадо. Но их популярность – это лишь верхушка айсберга. Ключ к оптимизации процессов – в этилене, газе, который бананы выделяют во время созревания. В среде логистов этот газ с юмором называют "фруктовым алкоголем", намекая на его способность ускорять созревание других плодов.

Именно это свойство бананов может стать мощным инструментом в руках грамотного логиста, помогая минимизировать потери продуктов, контролировать созревание и оптимизировать логистические цепочки. Представьте ситуацию: партия авокадо прибыла на склад недозрелой, срок годности поджимает, а товар уже должен появиться на полках магазина. В этом случае, правильно организованное соседство ящиков с авокадо и бананами поможет ускорить их созревание до нужной кондиции. И это далеко не единственный пример! Персики, груши, манго – все эти фрукты восприимчивы к воздействию этилена.