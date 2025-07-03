Гидрометцентр предупреждает: в июле и августе нас ждет экстремальная погода — точный прогноз
- 18:03 3 июля
- Служба новостей
Начало лета в России обещает быть относительно тихим, но синоптики предупреждают: после благоприятного июня страну могут ожидать серьезные испытания от природы. Чего ждать россиянам в июле, и как подготовиться к возможным погодным аномалиям?
Июнь – затишье перед бурей?
По данным Гидрометцентра, первый месяц лета не принесет существенных отклонений от средних климатических показателей в большинстве регионов. Температура и осадки будут в пределах нормы. Тем не менее, даже в этот период возможны внезапные грозы, локальные колебания температуры и кратковременные шквалистые ветры, поэтому расслабляться рано.
Июль – время повышенной бдительности
Ситуация может резко измениться в июле. Особую обеспокоенность вызывает прогноз для Дальнего Востока, где ожидаются продолжительные дожди, высокий риск наводнений, оползней, повреждения инфраструктуры и, как следствие, возможное снижение туристической активности.
Погодные особенности по регионам:
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Центральная Россия: Европейскую часть страны ждет теплое лето, но в июле-августе вероятны аномальные периоды сильной жары, особенно в южных регионах. Осадки, скорее всего, будут распределены неравномерно: после возможного засушливого июня ожидаются интенсивные дожди.
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Сибирь: Для Западной Сибири прогнозируется умеренно теплое лето с достаточным количеством осадков, в то время как восточные регионы могут столкнуться с нехваткой влаги.
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Северные территории: Здесь ожидается прохладное лето с повышенным количеством осадков и температурой ниже средних значений. Возможны сильные ветра.
Рекомендации по подготовке к погодным катаклизмам:
Учитывая вероятные неблагоприятные погодные условия, эксперты советуют:
- Регулярно следить за актуальными прогнозами погоды.
- Сформировать запасы необходимых продуктов питания и медикаментов.
- Подготовить свое жилье к возможным стихийным бедствиям.
- По возможности, избегать поездок в потенциально опасные районы.
- Убедиться в наличии доступа к службам экстренной помощи.
Несмотря на ограничения в точности долгосрочных прогнозов, имеющаяся информация указывает на необходимость подготовки к возможным природным аномалиям во второй половине лета 2025 года. Жителям России следует быть особенно внимательными и готовыми быстро реагировать на меняющиеся погодные условия.
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