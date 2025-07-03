Гидрометцентр предупреждает: в июле и августе нас ждет экстремальная погода — точный прогноз

Начало лета в России обещает быть относительно тихим, но синоптики предупреждают: после благоприятного июня страну могут ожидать серьезные испытания от природы. Чего ждать россиянам в июле, и как подготовиться к возможным погодным аномалиям? Июнь – затишье перед бурей?

По данным Гидрометцентра, первый месяц лета не принесет существенных отклонений от средних климатических показателей в большинстве регионов. Температура и осадки будут в пределах нормы. Тем не менее, даже в этот период возможны внезапные грозы, локальные колебания температуры и кратковременные шквалистые ветры, поэтому расслабляться рано.