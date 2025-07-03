Сергей Каргинов принял участие в заседании Экономического Совета ЛДПР

В Ростове-на-Дону прошло расширенное заседание Экономического Совета ЛДПР, посвящённое ключевым проблемам отечественной экономики и аграрного сектора. В работе Совета принял участие депутат Госдумы РФ, координатор Коми регионального отделения ЛДПР Сергей Каргинов.

На повестке дня — снижение рентабельности сельхозпроизводства, рост налоговой и тарифной нагрузки, удорожание логистики и кредитов. Эти проблемы характерны и для Республики Коми: малые хозяйства едва держатся, фермеры с трудом справляются с расходами, а техника — в большинстве импортная и дорогая в обслуживании.



— ЛДПР предлагает свою дорожную карту для экономического прорыва — Новую индустриализацию. Её фундамент — это «три кита»: разумная налоговая, денежно-кредитная и внешнеторговая политика. Главный принцип — экономика, ориентированная на человека труда, где в центре внимания стоят интересы работника, а не олигарха, — отметил Сергей Каргинов.



Для этого партия выступает за снижение страховых взносов для бизнеса, внедрение справедливой прогрессивной шкалы налогообложения и, что особенно важно, за необлагаемый налогами минимальный доход для каждого гражданина. Вместо борьбы с инфляцией через постоянное повышение ключевой ставки, необходимо стимулировать предприятия длинными и доступными кредитами. Также жизненно важна надежная защита внутреннего рынка и поддержка отечественных производителе



Заседание стало важной площадкой для выработки конкретных шагов по оздоровлению экономики и возвращению аграрному сектору былой мощи. ЛДПР продолжает стоять на защите интересов трудящихся и отечественных производителей.