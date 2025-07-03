«Письма о любви»: всероссийская премьера звездной мелодрамы с Пирсом Броснаном, Хеленой Бонем Картер и Гэбриелем Бирном
- 11:35 3 июля
- AnnaAnna
5 июля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Письма о любви» 16+. Это история отношений необычных влюбленных Ника и Изабель, которая разворачивается на живописных локациях Ирландии. Их встреча — короткая вспышка, способная изменить всё.
Звездная мелодрама не оставит никого равнодушным. В главных ролях блистают Пирс Броснан («Умри, но не сейчас» 18+), Хелена Бонем Картер («Король говорит!» 18+) и Гэбриел Бирн («Балерина» 18+).
Картина основана на мировом бестселлере Нила Уильямса «Четыре письма о любви» 18+, переведенном на более чем 30 языков. Критики сравнивают экранизацию с культовым фильмом «Дневник памяти» 18+.
Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь.
Российская премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса XIX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского», где картина получила «Приз зрительских симпатий».
Билеты: https://kinoteatr.ru/film/pisma-o-lyubvi-2/
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