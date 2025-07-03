«Письма о любви»: всероссийская премьера звездной мелодрамы с Пирсом Броснаном, Хеленой Бонем Картер и Гэбриелем Бирном

5 июля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Письма о любви» 16+. Это история отношений необычных влюбленных Ника и Изабель, которая разворачивается на живописных локациях Ирландии. Их встреча — короткая вспышка, способная изменить всё.

Звездная мелодрама не оставит никого равнодушным. В главных ролях блистают Пирс Броснан («Умри, но не сейчас» 18+), Хелена Бонем Картер («Король говорит!» 18+) и Гэбриел Бирн («Балерина» 18+).