Птица счастья сядет на макушку: названы знаки Зодиака, у которых с 10 июля начнется новая жизнь

Июль обещает быть месяцем активным и, в целом, благоприятным, предоставляя нам возможность как для углубленного самопознания, так и для яркой демонстрации своих талантов миру. Это время, когда мы можем по-настоящему понять свои истинные желания и стремления, а также смело заявить о себе.

Первая неделя месяца продолжит находиться под влиянием "печати счастья", что подкрепляется благоприятным аспектом Марса. Это время расширения горизонтов, смелых действий и гармонизации семейных уз, укрепления традиций и связей с вашими корнями. Используйте эту энергию для реализации давно задуманных планов и решения вопросов, связанных с семьей.

В течение большей части июля планетарное расположение будет весьма удачным, однако ближе к концу месяца могут возникать некоторые трудности и конфликтные ситуации, в основном, из-за эгоцентрических проявлений. Последняя декада июля будет более сложной в плане межличностных отношений, поскольку возрастет риск манипуляций, как с вашей стороны, так и со стороны окружающих. Будьте бдительны и старайтесь избегать конфронтации.

Коммуникации и новые начинания:

Особое внимание стоит уделить планированию новых проектов и образовательных инициатив. Начинать обучение и заключать важные соглашения лучше до середины июля, поскольку с 19 числа Меркурий переходит в ретроградное движение. Это может привести к невыгодным результатам или даже к тому, что вы откажетесь от начатых дел после завершения ретроградного периода. Однако до 19 июля у вас есть прекрасная возможность для поиска новых идей, усовершенствования своих услуг и продуктов. Это благоприятное время для обучения, деловых договоренностей, написания текстов, успешных продаж и работы с документами.

Бизнес и активные действия:

В июле все, что связано с бизнесом, профессиональной деятельностью и активными действиями, имеет высокие шансы на успех. Энергии и энтузиазма будет предостаточно, однако важно действовать четко и спланировано, чтобы не увязнуть в мелких задачах и не потерять из виду главную цель. Составьте детальный план действий и придерживайтесь его.

Личные отношения и эмоциональный фон:

Что касается личных отношений, на протяжении большей части месяца возможны споры и разногласия, особенно на почве эго или разногласий в распределении ролей. После 5 июля эти конфликты станут менее глубокими, но более выраженными. Старайтесь прислушиваться к мнению партнера и проявлять терпимость.

Перемены и вдохновение:

До 12 июля не рекомендуется принимать кардинальные решения, касающиеся внешнего вида или каких-либо существенных изменений в жизни. Велик риск, что перемены быстро наскучат или окажутся не такими, как ожидалось. В то же время, этот период станет весьма благоприятным для творческих людей, которых будет переполнять вдохновение и новые идеи.

Ключевые астрологические события месяца:

Полнолуние в Козероге (11 июля, 4:35 по иркутскому времени): Благоприятное событие, которое принесет много энергии, но потребует четкого планирования и серьезного подхода. Направьте свою энергию в соответствии с заранее разработанной стратегией, и успех не заставит себя ждать. Это отличное время для достижения долгосрочных целей и реализации амбициозных проектов.

Новолуние во Льве (25 июля, 3:10 по иркутскому времени): Отличное время для планирования творческих проектов или внесения новаторских идей в свою работу. Мыслите масштабно и не сомневайтесь в себе, хотя сомнения и неуверенность вполне могут возникнуть в этот период. Возможны воспоминания о старых обидах, проявление зависти и чрезмерной потребности во внимании. Чтобы минимизировать негативные влияния Новолуния, займитесь разработкой стратегии для достижения ваших желаний, ставьте амбициозные цели и составляйте четкий, пошаговый план действий.

Персональный гороскоп для каждого знака зодиака:

(Далее следует более подробное описание гороскопа для каждого знака зодиака, расширяя информацию, представленную в исходном тексте, и добавляя больше деталей и советов для каждого знака.)

Овен (21 марта — 20 апреля): Начало месяца будет посвящено коммуникациям и организационным вопросам. Ваша способность договариваться с людьми будет на высоте, но будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не распространить ложную информацию. Основная часть месяца будет связана с семьей и домашними делами. Возможно, вы захотите заняться ремонтом или уделить больше внимания детям. Вторая половина месяца благоприятна для путешествий и расширения кругозора.

Телец (21 апреля — 20 мая): Первую декаду июля стоит посвятить финансовым вопросам. У вас появится шанс улучшить свое материальное положение, но будьте внимательны к деталям и избегайте рискованных операций. Вторая декада идеально подходит для обучения и решения информационных задач. В это время ваши желания могут исполниться, и вы сможете достичь желаемого. В конце месяца многие Тельцы захотят сосредоточиться на бытовых вопросах, создать уют и комфорт в своем доме.

Близнецы (21 мая — 21 июня): Июль обещает быть активным месяцем для Близнецов. Ваши амбиции будут расти, и у вас будет достаточно возможностей для их реализации. Вы сможете легко улавливать благоприятные возможности и применять свои таланты, особенно в профессиональной сфере. Основная часть месяца будет посвящена вопросам заработка. У вас будет возможность увеличить свои доходы, особенно если ваша деятельность связана с недвижимостью, консультированием или интернетом. Однако будьте осторожны с тратами, поскольку в последней декаде июля возможны непредвиденные расходы.

Рак (22 июня — 22 июля): Месяц будет сопряжен с решением внутренних вопросов и поиском гармонии. Возможно, вы захотите обратиться за помощью к друзьям или специалистам, но не стоит слишком полагаться на эту помощь, поскольку результаты могут вас не удовлетворить. В первой декаде вы можете задуматься о путешествии, но прежде уделите внимание юридическим вопросам, чтобы избежать штрафов или предупреждений. В конце месяца Раки вплотную займутся вопросами самореализации и расширения своих возможностей.

Лев (23 июля — 22 августа): Первую половину месяца Львы будут склонны к общительности и различным коммуникациям. Это благоприятное время для установления полезных связей и знакомств. Одинокие Львы могут встретить потенциального партнера. Однако будьте внимательны к своим финансам, избегайте рисков и бездумных трат. В конце месяца Львам стоит обратить внимание на свое ментальное и физическое здоровье. Это хороший период для терапии или саморефлексии.

Дева (23 августа — 23 сентября): Девы будут увлечены карьерой и профессиональной реализацией. У вас есть все шансы увеличить свои доходы или добиться повышения. Однако подписание договоров или обсуждение партнерских соглашений лучше отложить на вторую декаду месяца, поскольку в первой они могут оказаться невыгодными. В конце месяца одинокие Девы могут познакомиться с интересным человеком в социальных сетях или через друзей. Последняя декада месяца благоприятна для сотрудничества и консультаций.

Весы (24 сентября — 23 октября): В июле у Весов есть все шансы расширить свои возможности. Месяц благоприятен для всего, что связано с новыми знаниями, конкурсами, обучением, наукой и образованием. Удача будет сопутствовать Весам, занятым в юриспруденции. Во второй декаде ваши усилия могут быть вознаграждены финансово, а в третьей кто-то из Весов получит признание своих заслуг. Третья декада благоприятна для оформления документов, связанных с заграничными странами. Однако будьте осторожны в своих высказываниях, поскольку вы можете стать предметом сплетен и обсуждений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября): В первую декаду месяца Скорпионам стоит внимательно отнестись к платежам и финансовым обязательствам. Период неблагоприятен для покупки или продажи недвижимости, эти вопросы лучше отложить до второй декады июля. Вторая половина месяца удачна для продажи, покупки или ремонта автомобиля. Выгодными могут оказаться заключенные в этот период договоренности или партнерские отношения. В конце месяца кто-то из Скорпионов может сменить место жительства.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря): Для Стрельцов месяц будет удачен в сфере партнерства, как личного, так и делового. Возможны новые выгодные договоренности или сделки, гармоничные брачные отношения или новая влюбленность. Что касается консультирования, то в первой декаде могут возникнуть сложности, но к середине месяца ситуация стабилизируется. Конец июля благоприятен для любых дел, связанных с автомобилем, но могут возникнуть непредвиденные расходы или проблемы с долгами, поэтому внимательнее отнеситесь к своим финансовым обязательствам.

Козерог (22 декабря — 20 января): Первая декада месяца для Козерогов может быть не слишком удачной в финансовом плане, но вместе с тем период благоприятен для инвестиций, ссуд и рабочих поездок. К середине июля удача снова будет на вашей стороне. Появятся шансы немного увеличить свои доходы. В конце месяца не стоит поддаваться раздражительности и конфликтности, и тогда возможно довольно перспективное партнерство, которое удачно скажется на вашем финансовом положении.

Водолей (21 января — 18 февраля): В начале месяца кто-то из Водолеев может испытать сложности в общении или воспитании детей, трудности в обучении. Но к середине июля ситуация стабилизируется. Одинокие Водолеи могут встретить потенциального партнера, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут укрепить свой брак. В конце месяца важно соблюдать баланс между работой и отдыхом, не допускать нервного перенапряжения, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта): Рыбы в начале месяца могут задуматься об улучшении жилищных условий, кто-то даже затеет ремонт. Идея удачная, но не исключены трудности и препятствия. С середины июля представители знака получат шанс усовершенствовать свою деятельность, внести больше творчества в привычные процессы. Для Рыб, занятых в творческой сфере, вторая половина июля - период вдохновения. В финансовом плане время также удачное. Увеличить доходы могут и Рыбы, занятые в преподавании. В последней декаде месяца кто-то рискует разочароваться в любви.

Надеемся, этот гороскоп поможет вам максимально использовать благоприятные возможности июля и избежать потенциальных трудностей! Помните, что гороскоп - это лишь общие тенденции, и только вы сами определяете свой путь к успеху и счастью, пишет источник.

Читайте также: