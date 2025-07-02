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Касается всех, кто ходит в OZON, Wildberries, "Магнит" и "Пятерочку": россиянам объявили о неожиданных переменах

Касается всех, кто ходит в OZON, Wildberries, "Магнит" и "Пятерочку": россиянам объявили о неожиданных переменах

Власти Московской области предупреждают о грядущих переменах на рынке труда, связанных с активным внедрением робототехники в сфере логистики и доставки. Губернатор Андрей Воробьёв в недавнем интервью РБК заявил, что тысячи людей, занятых в этих отраслях, в ближайшие годы могут столкнуться с потерей работы.

Причиной столь радикальных изменений является масштабная автоматизация, которую внедряют крупные игроки рынка, такие как Wildberries, Ozon, «Магнит» и «Перекрёсток». Эти компании активно инвестируют в роботизированные системы на складах и во всей цепочке поставок, стремясь повысить эффективность и снизить издержки.

Что конкретно происходит?

«Роботы уже сейчас выполняют задачи, которые раньше выполняли люди, и эта тенденция будет только усиливаться», – подчеркнул губернатор Воробьёв.

Речь идет о следующих процессах:

  • Создание автоматизированных складских комплексов: на таких складах роботы-комплектовщики заменяют труд грузчиков, сортировщиков и упаковщиков.
  • Внедрение беспилотной доставки: дроны и автономные транспортные средства постепенно вытесняют курьеров, осуществляющих доставку "последней мили".
  • Использование цифровых систем учета: современные IT-решения позволяют автоматизировать учет и инвентаризацию товаров, что сокращает потребность в кладовщиках и администраторах.

Почему это неизбежно?

Роботизация – это глобальный тренд, который охватывает все развитые страны. Россия пока отстает от лидеров: в нашей стране приходится всего 19 роботов на 10 000 работников, в то время как в Южной Корее этот показатель составляет 1012, а в Китае – 470. Однако правительство России намерено ускорить этот процесс и к 2030 году планирует увеличить количество роботов до 194 на 10 000 работников, то есть в 10 раз.

Кто окажется в зоне риска?

В первую очередь автоматизация затронет:

  • Курьеров: особенно тех, кто работает в крупных маркетплейсах и осуществляет доставку заказов до двери.
  • Работников складов: сортировщиков, упаковщиков, комплектовщиков и других специалистов, занятых на складских операциях.
  • Водителей грузовиков: с развитием беспилотного транспорта потребность в водителях, управляющих грузовыми автомобилями, также будет снижаться.

Есть ли позитивные стороны?

Андрей Воробьёв подчеркнул, что технологический прогресс не только сокращает количество рабочих мест, но и создает новые возможности.

В частности, растет спрос на:

  • IT-специалистов: для настройки, программирования и обслуживания роботизированных систем.
  • Инженеров: для разработки и внедрения автоматизированных систем и роботизированных комплексов.
  • Медиков: для работы с искусственным интеллектом в сфере диагностики и аналитики.

Что делать, чтобы не остаться за бортом?

Эксперты рекомендуют:

  • Осваивать смежные профессии: например, изучить принципы управления роботизированными системами и получить соответствующие навыки.
  • Повышать квалификацию в цифровых и технических направлениях: пройти обучение по программированию, анализу данных, машинному обучению и другим востребованным специальностям.
  • Постоянно следить за трендами и адаптироваться к изменениям: быть готовым к переквалификации и освоению новых навыков, которые будут востребованы на рынке труда в будущем.

Роботизация – это объективная реальность, которую невозможно игнорировать. Сопротивляться этому процессу бессмысленно. Гораздо разумнее подготовиться к грядущим изменениям и адаптироваться к новым условиям рынка труда, пишет источник.

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