Касается всех, кто ходит в OZON, Wildberries, "Магнит" и "Пятерочку": россиянам объявили о неожиданных переменах

Власти Московской области предупреждают о грядущих переменах на рынке труда, связанных с активным внедрением робототехники в сфере логистики и доставки. Губернатор Андрей Воробьёв в недавнем интервью РБК заявил, что тысячи людей, занятых в этих отраслях, в ближайшие годы могут столкнуться с потерей работы.

Причиной столь радикальных изменений является масштабная автоматизация, которую внедряют крупные игроки рынка, такие как Wildberries, Ozon, «Магнит» и «Перекрёсток». Эти компании активно инвестируют в роботизированные системы на складах и во всей цепочке поставок, стремясь повысить эффективность и снизить издержки.