Касается всех, кто ходит в OZON, Wildberries, "Магнит" и "Пятерочку": россиянам объявили о неожиданных переменах
- 00:00 3 июля
- Служба новостей
Власти Московской области предупреждают о грядущих переменах на рынке труда, связанных с активным внедрением робототехники в сфере логистики и доставки. Губернатор Андрей Воробьёв в недавнем интервью РБК заявил, что тысячи людей, занятых в этих отраслях, в ближайшие годы могут столкнуться с потерей работы.
Причиной столь радикальных изменений является масштабная автоматизация, которую внедряют крупные игроки рынка, такие как Wildberries, Ozon, «Магнит» и «Перекрёсток». Эти компании активно инвестируют в роботизированные системы на складах и во всей цепочке поставок, стремясь повысить эффективность и снизить издержки.
Что конкретно происходит?
«Роботы уже сейчас выполняют задачи, которые раньше выполняли люди, и эта тенденция будет только усиливаться», – подчеркнул губернатор Воробьёв.
Речь идет о следующих процессах:
- Создание автоматизированных складских комплексов: на таких складах роботы-комплектовщики заменяют труд грузчиков, сортировщиков и упаковщиков.
- Внедрение беспилотной доставки: дроны и автономные транспортные средства постепенно вытесняют курьеров, осуществляющих доставку "последней мили".
- Использование цифровых систем учета: современные IT-решения позволяют автоматизировать учет и инвентаризацию товаров, что сокращает потребность в кладовщиках и администраторах.
Почему это неизбежно?
Роботизация – это глобальный тренд, который охватывает все развитые страны. Россия пока отстает от лидеров: в нашей стране приходится всего 19 роботов на 10 000 работников, в то время как в Южной Корее этот показатель составляет 1012, а в Китае – 470. Однако правительство России намерено ускорить этот процесс и к 2030 году планирует увеличить количество роботов до 194 на 10 000 работников, то есть в 10 раз.
Кто окажется в зоне риска?
В первую очередь автоматизация затронет:
- Курьеров: особенно тех, кто работает в крупных маркетплейсах и осуществляет доставку заказов до двери.
- Работников складов: сортировщиков, упаковщиков, комплектовщиков и других специалистов, занятых на складских операциях.
- Водителей грузовиков: с развитием беспилотного транспорта потребность в водителях, управляющих грузовыми автомобилями, также будет снижаться.
Есть ли позитивные стороны?
Андрей Воробьёв подчеркнул, что технологический прогресс не только сокращает количество рабочих мест, но и создает новые возможности.
В частности, растет спрос на:
- IT-специалистов: для настройки, программирования и обслуживания роботизированных систем.
- Инженеров: для разработки и внедрения автоматизированных систем и роботизированных комплексов.
- Медиков: для работы с искусственным интеллектом в сфере диагностики и аналитики.
Что делать, чтобы не остаться за бортом?
Эксперты рекомендуют:
- Осваивать смежные профессии: например, изучить принципы управления роботизированными системами и получить соответствующие навыки.
- Повышать квалификацию в цифровых и технических направлениях: пройти обучение по программированию, анализу данных, машинному обучению и другим востребованным специальностям.
- Постоянно следить за трендами и адаптироваться к изменениям: быть готовым к переквалификации и освоению новых навыков, которые будут востребованы на рынке труда в будущем.
Роботизация – это объективная реальность, которую невозможно игнорировать. Сопротивляться этому процессу бессмысленно. Гораздо разумнее подготовиться к грядущим изменениям и адаптироваться к новым условиям рынка труда, пишет источник.
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