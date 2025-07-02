"Не одна дома 2": в "Кронверк Синема" пройдет показ фильма с Миланой Хаметовой
- 13:22 2 июля
- AnnaAnna
Скриншот из трейлера
Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих "старых" знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!
3 июля четверг, 6+
Кинотеатр "Кронверк Синема"
Цена от 320 рублей, билеты: https://kinoteatr.ru/film/ne-odna-doma-2-3/
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ИНН: 7705353706 2VfnxxSFDkt