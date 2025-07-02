Теперь покупателей в магазины больше не впустят: "Пятерочка", "Магнит" и "Перекресток" вводят новые жесткие требования

Что такое даркстор и почему он лучше обычного магазина?

Российский рынок розничной торговли стоит на пороге больших перемен. Крупнейшие игроки, такие как «Перекрёсток» и «Магнит», активно формируют новую реальность, делая ставку на высокотехнологичные дарксторы. Привычные походы в супермаркеты, вроде «Пятёрочки», постепенно отходят на второй план, уступая место дарксторам, которые становятся ядром новой логистики. Эти закрытые для покупателей пространства – не просто склады, а современные центры, призванные переосмыслить процесс покупки продуктов.

Дарксторы – это специализированные склады, предназначенные исключительно для обработки онлайн-заказов. Здесь нет витрин и касс, как в обычных магазинах, – вся деятельность сосредоточена на максимально быстрой и эффективной сборке заказов для доставки. Это кардинально отличается от классической розницы, где важна атмосфера и возможность спонтанных покупок. Так почему же гиганты, вроде «Перекрёстка» и «Магнита», так активно инвестируют в этот формат? Секрет в экономической эффективности, скорости и возможности масштабирования.

Традиционная доставка из магазинов сталкивается с рядом проблем, таких как ограниченный ассортимент и трудности с управлением запасами. Дарксторы решают эти задачи:

Огромный выбор товаров. Площадь дарксторов больше, чем у обычных магазинов, что позволяет хранить гораздо больше товаров. Например, в новых дарксторах «Магнита» в Санкт-Петербурге представлено более 7000 наименований.

Площадь дарксторов больше, чем у обычных магазинов, что позволяет хранить гораздо больше товаров. Например, в новых дарксторах «Магнита» в Санкт-Петербурге представлено более 7000 наименований. Супер-оптимизированная логистика. Сотрудники дарксторов занимаются только сборкой заказов, что делает процессы более эффективными и автоматизированными, сокращая время на комплектацию.

Сотрудники дарксторов занимаются только сборкой заказов, что делает процессы более эффективными и автоматизированными, сокращая время на комплектацию. Высокая скорость обработки заказов. Благодаря оптимизации всех этапов, дарксторы могут обрабатывать гораздо больше заказов в день, чем обычные магазины.

Кто в игре?

X5 Retail Group (владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка») и «Магнит» – ключевые игроки на российском рынке продовольственной розницы, активно развивающие формат дарксторов. Оба ритейлера видят в нём будущее онлайн-торговли продуктами.

X5 Retail Group уже тестирует даркстор в Москве, показывая стремление к объединению различных форматов и оптимизации логистики. Этот шаг может кардинально изменить бизнес-модель компании.

«Магнит» также активно расширяет свою сеть дарксторов. В Санкт-Петербурге открыты новые точки площадью около 400 квадратных метров. В Москве уже работает более 20 дарксторов «Магнита», и их число продолжает расти. Это позволяет расширять зону доставки и сокращать время ожидания для клиентов.

Что говорят эксперты?

По мнению экспертов в сфере розничной торговли, «развитие дарксторов – это не просто мода, а необходимость. Покупатели хотят получать свои заказы быстро и в удобное время. Дарксторы позволяют нам соответствовать этим требованиям и успешно конкурировать на рынке онлайн-торговли продуктами».

Экономисты прогнозируют, что дарксторы станут неотъемлемой частью инфраструктуры розничной торговли продуктами. Они не заменят полностью традиционные магазины, а будут работать вместе с ними, предлагая покупателям альтернативный и более удобный способ совершения покупок. Этот формат особенно важен для больших городов, где проблемы с трафиком затрудняют быструю доставку из обычных магазинов. Дарксторы, расположенные в стратегически важных местах, позволяют значительно сократить время доставки и сделать её более доступной.

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