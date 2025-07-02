В квитанции ЖКХ включили еще 1 услугу: уже с июля обяжут платить всех собственников квартир без исключения

Что конкретно обязаны убирать в нашем подъезде и с какой периодичностью, согласно нормативам?

В июле многие из нас обнаружили в своих квитанциях за коммунальные услуги новую обязательную графу – "уборка общественных помещений". И тут же закономерно возникло множество вопросов: что же конкретно входит в эту услугу? Как часто должны проводить уборку? Какие материалы и технологии должны использоваться? Куда обращаться, если качество уборки оставляет желать лучшего, а платить приходится в полном объеме? Давайте детально разберемся во всех нюансах, чтобы понять, за что мы платим и как защитить свои права.

Существуют четкие и регламентированные нормативы, определяющие как объем работ по уборке общественных зон в многоквартирных домах, так и частоту их проведения. Управляющие компании (УК) обязаны их соблюдать:

Уборка входных групп: крыльцо, тамбур, входные двери – лицо нашего дома должно быть чистым каждый день.

Зоны расположения мусоропроводов: поддержание санитарного состояния в местах скопления отходов.

Лифты: протирка кабины, зеркал, кнопок, пола – важный элемент ежедневной гигиены.

Первые этажи: влажная уборка и поддержание чистоты пола, перил, почтовых ящиков.

Еженедельная влажная уборка: Лестничные площадки, начиная со второго этажа: влажная уборка пола, перил, протирка стен от загрязнений.

Ежемесячная глубокая чистка: Полноценная влажная уборка всех этажей: тщательная уборка лестничных клеток, площадок, лифтовых холлов с применением дезинфицирующих средств.

Ежегодная генеральная уборка – тотальное обновление чистоты: Мытье окон: удаление пыли, грязи и копоти со всех окон в подъезде.

Чистка стен: удаление загрязнений, следов от объявлений и надписей.

Мытье дверей: очистка входных и межэтажных дверей, дверных ручек и фурнитуры.

Обновление покрытия: покраска или ремонт стен, при необходимости.

Почему так часто возникают вопросы и обоснованные претензии к качеству уборки подъездов?

К сожалению, на практике очень часто происходит расхождение между установленными нормативами и реальной ситуацией. Жильцы сталкиваются с тем, что:

Реальная уборка проводится значительно реже, чем предписано графиком.

Качество выполняемых работ совершенно не соответствует установленным стандартам. Используются дешевые моющие средства, уборка проводится поверхностно и неэффективно.

Генеральная уборка не проводится годами, либо ее проводят формально, без соблюдения технологий и применения необходимых средств.

При этом плата за услугу взимается в полном объеме, независимо от качества и частоты уборки.

Как взять под жесткий контроль работу управляющей компании и убедиться, что мы платим не впустую, а за реальную и качественную уборку?

Внимательно изучите договор с вашей управляющей компанией (УК): Этот документ – основа ваших взаимоотношений. Убедитесь, что в нем четко и подробно прописаны все обязательства УК по уборке подъезда: перечень работ, их периодичность, используемые материалы и технологии.

Этот документ – основа ваших взаимоотношений. Убедитесь, что в нем четко и подробно прописаны все обязательства УК по уборке подъезда: перечень работ, их периодичность, используемые материалы и технологии. Станьте детективом и фиксируйте все нарушения: Фотографируйте грязь, мусор, отсутствие уборки в установленные сроки. Записывайте все замечания в журнал уборок (если он ведется), а также отправляйте письменные претензии в УК с приложением фото- и видеоматериалов.

Фотографируйте грязь, мусор, отсутствие уборки в установленные сроки. Записывайте все замечания в журнал уборок (если он ведется), а также отправляйте письменные претензии в УК с приложением фото- и видеоматериалов. Требуйте законного перерасчета за некачественную услугу: Если уборка не соответствует нормативам или не проводится вовсе, смело требуйте от УК перерасчета платы. Приложите к заявлению о перерасчете собранные доказательства (фото, видео, показания свидетелей).

Если уборка не соответствует нормативам или не проводится вовсе, смело требуйте от УК перерасчета платы. Приложите к заявлению о перерасчете собранные доказательства (фото, видео, показания свидетелей). Не молчите! Обращайтесь в жилищную инспекцию и другие надзорные органы: Если ваша управляющая компания игнорирует ваши обращения, не реагирует на претензии и не производит перерасчет, обращайтесь с жалобами в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и другие компетентные органы.

Ваши законные права, как жильцов многоквартирного дома, которые вы должны знать и отстаивать:

Право требовать неукоснительного соблюдения всех нормативов по уборке подъездов: УК обязана обеспечить надлежащую уборку и содержание общественных помещений в соответствии с установленными правилами и стандартами.

УК обязана обеспечить надлежащую уборку и содержание общественных помещений в соответствии с установленными правилами и стандартами. Право на получение перерасчета платы за неоказанные или некачественно оказанные услуги по уборке: Вы не обязаны платить за то, что не было сделано или было сделано плохо.

Вы не обязаны платить за то, что не было сделано или было сделано плохо. Право на создание инициативной группы жильцов для контроля качества уборки: Объединяйтесь с соседями, чтобы вместе контролировать работу УК и требовать надлежащего исполнения обязательств.

Объединяйтесь с соседями, чтобы вместе контролировать работу УК и требовать надлежащего исполнения обязательств. Право выбора другого способа управления домом, если УК не справляется со своими обязанностями: Если вы недовольны работой своей УК, вы можете инициировать общее собрание собственников и выбрать другую управляющую компанию или создать ТСЖ (товарищество собственников жилья).

Вместо заключения – активная позиция и знание своих прав – залог чистоты и комфорта в вашем подъезде!

Новая строка в квитанции – это не просто дополнительный платеж, это повод внимательно следить за тем, за что мы платим деньги. Эксперты настоятельно советуют не оставаться в стороне, а активно участвовать в контроле за работой управляющей компании, требовать от нее соблюдения всех нормативов и предоставлять качественную услугу. Чистый, ухоженный и безопасный подъезд – это не только приятно, но и необходимо для комфортной и здоровой жизни всех жильцов. Не бойтесь отстаивать свои права, объединяйтесь с соседями и помните, что только вместе мы сможем добиться качественной уборки и достойного содержания наших подъездов, пишет источник.

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