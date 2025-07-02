В квитанции ЖКХ включили еще 1 услугу: уже с июля обяжут платить всех собственников квартир без исключения
- 13:15 2 июля
- Служба новостей
В июле многие из нас обнаружили в своих квитанциях за коммунальные услуги новую обязательную графу – "уборка общественных помещений". И тут же закономерно возникло множество вопросов: что же конкретно входит в эту услугу? Как часто должны проводить уборку? Какие материалы и технологии должны использоваться? Куда обращаться, если качество уборки оставляет желать лучшего, а платить приходится в полном объеме? Давайте детально разберемся во всех нюансах, чтобы понять, за что мы платим и как защитить свои права.
Что конкретно обязаны убирать в нашем подъезде и с какой периодичностью, согласно нормативам?
Существуют четкие и регламентированные нормативы, определяющие как объем работ по уборке общественных зон в многоквартирных домах, так и частоту их проведения. Управляющие компании (УК) обязаны их соблюдать:
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Ежедневная забота о чистоте:
- Уборка входных групп: крыльцо, тамбур, входные двери – лицо нашего дома должно быть чистым каждый день.
- Зоны расположения мусоропроводов: поддержание санитарного состояния в местах скопления отходов.
- Лифты: протирка кабины, зеркал, кнопок, пола – важный элемент ежедневной гигиены.
- Первые этажи: влажная уборка и поддержание чистоты пола, перил, почтовых ящиков.
Еженедельная влажная уборка:
- Лестничные площадки, начиная со второго этажа: влажная уборка пола, перил, протирка стен от загрязнений.
Ежемесячная глубокая чистка:
- Полноценная влажная уборка всех этажей: тщательная уборка лестничных клеток, площадок, лифтовых холлов с применением дезинфицирующих средств.
Ежегодная генеральная уборка – тотальное обновление чистоты:
- Мытье окон: удаление пыли, грязи и копоти со всех окон в подъезде.
- Чистка стен: удаление загрязнений, следов от объявлений и надписей.
- Мытье дверей: очистка входных и межэтажных дверей, дверных ручек и фурнитуры.
- Обновление покрытия: покраска или ремонт стен, при необходимости.
Почему так часто возникают вопросы и обоснованные претензии к качеству уборки подъездов?
К сожалению, на практике очень часто происходит расхождение между установленными нормативами и реальной ситуацией. Жильцы сталкиваются с тем, что:
- Реальная уборка проводится значительно реже, чем предписано графиком.
- Качество выполняемых работ совершенно не соответствует установленным стандартам. Используются дешевые моющие средства, уборка проводится поверхностно и неэффективно.
- Генеральная уборка не проводится годами, либо ее проводят формально, без соблюдения технологий и применения необходимых средств.
- При этом плата за услугу взимается в полном объеме, независимо от качества и частоты уборки.
Как взять под жесткий контроль работу управляющей компании и убедиться, что мы платим не впустую, а за реальную и качественную уборку?
- Внимательно изучите договор с вашей управляющей компанией (УК): Этот документ – основа ваших взаимоотношений. Убедитесь, что в нем четко и подробно прописаны все обязательства УК по уборке подъезда: перечень работ, их периодичность, используемые материалы и технологии.
- Станьте детективом и фиксируйте все нарушения: Фотографируйте грязь, мусор, отсутствие уборки в установленные сроки. Записывайте все замечания в журнал уборок (если он ведется), а также отправляйте письменные претензии в УК с приложением фото- и видеоматериалов.
- Требуйте законного перерасчета за некачественную услугу: Если уборка не соответствует нормативам или не проводится вовсе, смело требуйте от УК перерасчета платы. Приложите к заявлению о перерасчете собранные доказательства (фото, видео, показания свидетелей).
- Не молчите! Обращайтесь в жилищную инспекцию и другие надзорные органы: Если ваша управляющая компания игнорирует ваши обращения, не реагирует на претензии и не производит перерасчет, обращайтесь с жалобами в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и другие компетентные органы.
Ваши законные права, как жильцов многоквартирного дома, которые вы должны знать и отстаивать:
- Право требовать неукоснительного соблюдения всех нормативов по уборке подъездов: УК обязана обеспечить надлежащую уборку и содержание общественных помещений в соответствии с установленными правилами и стандартами.
- Право на получение перерасчета платы за неоказанные или некачественно оказанные услуги по уборке: Вы не обязаны платить за то, что не было сделано или было сделано плохо.
- Право на создание инициативной группы жильцов для контроля качества уборки: Объединяйтесь с соседями, чтобы вместе контролировать работу УК и требовать надлежащего исполнения обязательств.
- Право выбора другого способа управления домом, если УК не справляется со своими обязанностями: Если вы недовольны работой своей УК, вы можете инициировать общее собрание собственников и выбрать другую управляющую компанию или создать ТСЖ (товарищество собственников жилья).
Вместо заключения – активная позиция и знание своих прав – залог чистоты и комфорта в вашем подъезде!
Новая строка в квитанции – это не просто дополнительный платеж, это повод внимательно следить за тем, за что мы платим деньги. Эксперты настоятельно советуют не оставаться в стороне, а активно участвовать в контроле за работой управляющей компании, требовать от нее соблюдения всех нормативов и предоставлять качественную услугу. Чистый, ухоженный и безопасный подъезд – это не только приятно, но и необходимо для комфортной и здоровой жизни всех жильцов. Не бойтесь отстаивать свои права, объединяйтесь с соседями и помните, что только вместе мы сможем добиться качественной уборки и достойного содержания наших подъездов, пишет источник.
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