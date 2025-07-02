Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее

Лето обещает быть знойным, и многие уже готовятся к борьбе с жарой. Но что, если есть способ создать комфортный микроклимат в доме без шума вентиляторов, сквозняков и астрономических счетов за электроэнергию? В Европе этот способ давно известен и становится все популярнее – это система охлаждения "сияющий потолок".

Что такое "сияющий потолок" и как он работает?