Вот какие продукты лучше обходить стороной в "Магните" и "Пятерочке" - черный список опубликован
- 17:01 1 июля
- Служба новостей
Мы привыкли доверять качеству товаров, представленных в магазинах, наивно полагая, что все они прошли строгий контроль и абсолютно безопасны. Но так ли это на самом деле?
Роскачество провело масштабные исследования, результаты которых заставляют задуматься. Оказывается, значительная часть продуктов питания не соответствует установленным нормам и может представлять реальную угрозу для нашего здоровья. Эксперты назвали категории товаров, где чаще всего встречаются нарушения, и рассказали, как уберечь себя от некачественной продукции.
Сладкие Завтраки и Нежные Десерты: Скрытая Ловушка
Примерно 27% сухих завтраков, которые так любят дети и взрослые, вызывают серьезные опасения. Зачастую они содержат дешевые, малополезные ингредиенты, чрезмерное количество сахара и практически лишены питательной ценности. С глазированными сырками ситуация не лучше: около 37% не выдерживают строгую проверку. Вместо натурального творога производители добавляют ароматизаторы, стабилизаторы и, что еще хуже, заменители молочного жира.
Колбаса и Шашлык: Игра в Рулетку
Анализ популярного сервелата показал, что 28% продукции не соответствует действующим стандартам. В составе колбасы нередко обнаруживаются растительные белки и фосфаты, о которых производитель "забывает" упомянуть на этикетке. А шашлык, особенно купленный в сомнительных местах, может быть приготовлен из мяса низкого качества с использованием агрессивных маринадов для маскировки запаха и вкуса. Особенно рискованно приобретать продукцию без прозрачной упаковки, так как оценить ее реальное содержимое практически невозможно.
Коньяк: Риск Отравления Подделкой
Около 34% протестированных образцов, гордо именуемых "коньяком", оказались самой настоящей фальсификацией. Это либо суррогаты, в лучшем случае, либо спиртные напитки с добавками, вызывающими сильное похмелье или, в худшем, тяжелое отравление. При покупке алкоголя будьте предельно внимательны: проверяйте наличие акцизной марки и избегайте подозрительно низких цен.
Творог и Рыба: Двойная Осторожность
Даже в таком привычном и полезном продукте, как творог, могут таиться неприятные сюрпризы: растительные жиры, антибиотики и недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий. Рыба также не всегда безопасна: в некоторых образцах обнаруживают кишечную палочку и дрожжи. Это особенно опасно для продукции, не подвергающейся достаточной термической обработке, например, суши или слабосоленой рыбы.
Как Защитить Себя и Свою Семью?
- Выбирайте проверенное: Отдавайте предпочтение продукции, прошедшей проверку в независимых лабораториях и имеющей соответствующие знаки качества.
- Знайте своего производителя: Избегайте приобретения товаров неизвестных марок с сомнительной репутацией.
- Читайте этикетки: Внимательно изучайте состав продукта, обращая внимание на наличие искусственных добавок, заменителей и консервантов.
- Будьте бдительны с ценой: Слишком низкая цена часто является верным признаком низкого качества и использования дешевого сырья.
- Доверяйте своим чувствам: Если продукт имеет подозрительный внешний вид, запах или консистенцию, лучше воздержаться от его покупки.
Забота о своем здоровье – в ваших руках! Будьте внимательны при выборе продуктов питания, и вы сможете избежать многих неприятностей.
Читайте также:
- Как не угробить урожай чеснока: вот что я делаю после удаления стрелок — советы ушлых огородников
- У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными и вот почему
- Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного
- Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить словно в сказке
- "Нижняя полка только для еды по часам!" Новые правила РЖД вызвали гнев пассажиров