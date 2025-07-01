Вот какие продукты лучше обходить стороной в "Магните" и "Пятерочке" - черный список опубликован

Роскачество провело масштабные исследования, результаты которых заставляют задуматься. Оказывается, значительная часть продуктов питания не соответствует установленным нормам и может представлять реальную угрозу для нашего здоровья. Эксперты назвали категории товаров, где чаще всего встречаются нарушения, и рассказали, как уберечь себя от некачественной продукции.

Мы привыкли доверять качеству товаров, представленных в магазинах, наивно полагая, что все они прошли строгий контроль и абсолютно безопасны. Но так ли это на самом деле?

Примерно 27% сухих завтраков, которые так любят дети и взрослые, вызывают серьезные опасения. Зачастую они содержат дешевые, малополезные ингредиенты, чрезмерное количество сахара и практически лишены питательной ценности. С глазированными сырками ситуация не лучше: около 37% не выдерживают строгую проверку. Вместо натурального творога производители добавляют ароматизаторы, стабилизаторы и, что еще хуже, заменители молочного жира.

Колбаса и Шашлык: Игра в Рулетку

Анализ популярного сервелата показал, что 28% продукции не соответствует действующим стандартам. В составе колбасы нередко обнаруживаются растительные белки и фосфаты, о которых производитель "забывает" упомянуть на этикетке. А шашлык, особенно купленный в сомнительных местах, может быть приготовлен из мяса низкого качества с использованием агрессивных маринадов для маскировки запаха и вкуса. Особенно рискованно приобретать продукцию без прозрачной упаковки, так как оценить ее реальное содержимое практически невозможно.

Коньяк: Риск Отравления Подделкой

Около 34% протестированных образцов, гордо именуемых "коньяком", оказались самой настоящей фальсификацией. Это либо суррогаты, в лучшем случае, либо спиртные напитки с добавками, вызывающими сильное похмелье или, в худшем, тяжелое отравление. При покупке алкоголя будьте предельно внимательны: проверяйте наличие акцизной марки и избегайте подозрительно низких цен.

Творог и Рыба: Двойная Осторожность

Даже в таком привычном и полезном продукте, как творог, могут таиться неприятные сюрпризы: растительные жиры, антибиотики и недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий. Рыба также не всегда безопасна: в некоторых образцах обнаруживают кишечную палочку и дрожжи. Это особенно опасно для продукции, не подвергающейся достаточной термической обработке, например, суши или слабосоленой рыбы.

Как Защитить Себя и Свою Семью?

Выбирайте проверенное: Отдавайте предпочтение продукции, прошедшей проверку в независимых лабораториях и имеющей соответствующие знаки качества.

Отдавайте предпочтение продукции, прошедшей проверку в независимых лабораториях и имеющей соответствующие знаки качества. Знайте своего производителя: Избегайте приобретения товаров неизвестных марок с сомнительной репутацией.

Избегайте приобретения товаров неизвестных марок с сомнительной репутацией. Читайте этикетки: Внимательно изучайте состав продукта, обращая внимание на наличие искусственных добавок, заменителей и консервантов.

Внимательно изучайте состав продукта, обращая внимание на наличие искусственных добавок, заменителей и консервантов. Будьте бдительны с ценой: Слишком низкая цена часто является верным признаком низкого качества и использования дешевого сырья.

Слишком низкая цена часто является верным признаком низкого качества и использования дешевого сырья. Доверяйте своим чувствам: Если продукт имеет подозрительный внешний вид, запах или консистенцию, лучше воздержаться от его покупки.

Забота о своем здоровье – в ваших руках! Будьте внимательны при выборе продуктов питания, и вы сможете избежать многих неприятностей.

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