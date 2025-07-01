Риск заражения и лишние траты: почему очки и линзы не всегда лучший выбор в отпуске
- 09:00 1 июля
- Андрей Павлов
Лето — период отдыха, путешествий и новых впечатлений. Многие заранее планируют маршруты экскурсий и развлечений, обновляют гардероб. Главное — не забыть о здоровье. В аптечку обязательно отправляется солнцезащитный крем, средства для улучшения пищеварения и против отравления.
Но нередко люди могут забыть об одной важной детали – четком зрении. А теперь представьте: вы любуетесь закатом на берегу моря, а все что видите, так это размытые и нечеткие детали. Обидно, правда? Привычное для многих решение — очки. Но в море в них не зайдешь. А поломка или потеря сулит дополнительные расходы. К тому же они оставляют следы на лице при загаре.
Другое решение — контактные линзы. Но плавать в них не безопасное решение. Есть риск заражения глаз бактериями и другими микроорганизмами. Морская вода соленая, из-за чего она может сильно сушить глаза. Даже несколько морских капель, попавших на линзу, могут привести к ухудшению ее влагосоставляющих свойств.
К счастью, современная медицина имеет решение — лазерная коррекция. Жителей Коми на операцию приглашает офтальмологическая клиника «Смотри». Вы сможете взглянуть на мир в ярких красках без очков и линз, наслаждаясь каждой минутой отпуска. Современные технологии и опытные врачи помогут обрести четкое зрение.
Специалисты клиники делятся, что успех процедуры в целом зависит от настроя пациента. Правильный подход и необходимые мероприятия по подготовке дают отличные результаты. Важно спокойно выполнять все рекомендации и не отходить от назначенного плана лечения.
Перед операцией пациенты клиники «Смотри» проходят комплексную диагностику зрения. Бояться не стоит, ведь она абсолютно безболезненная. Под чутким руководством врача все проходит без проблем и последствий.
Лазерная коррекция — решение, которое меняет жизнь. Но чаще всего людей останавливают два страха: эффект операции и ее стоимость. Специалисты уверяют — четкое зрение сохраняется на всю жизнь. А окупится процедура уже через год, ведь вам больше не нужно тратить деньги на очки, линзы и сопутствующие товары. Кроме того клиника предлагает максимально демократичные цены на операцию.
Работают в «Смотри» опытные офтальмохирурги, средний стаж которых от 20 лет. За их плечами более 500 000 успешно проведенных операций. Клиника полностью оснащена всем необходимым современным оборудованием от ведущих мировых производителей — Германии, Японии, Швейцарии, США, Южной Кореи.
Клиника «Смотри» предлагает широкий спектр услуг по доступным ценам:
1. Lasik – 17 500 рублей.
2. Метод SuperLasik – 27 500 рублей.
3. Метод FemtoLasik – 49 500 рублей.
4. Метод SuperFemtoLasik – 59 500 рублей.
5. Метод ФРК – 27 500 рублей.
Цены указаны за оба глаза.
Помимо лазерной коррекции зрения, клиника предлагает все виды офтальмологических услуг:
– комплексная диагностика зрения для детей и взрослых;
– обследование на катаракту, глаукому, заболевания сетчатки;
– хирургия катаракты, лечение заболеваний сетчатки;
– хирургия век, коррекция блефарохалазиса;
– ортокератологические (ночные) линзы;
– малая глазная хирургия (удаление новообразований на веках и глазном яблоке).
Пациенты отдают предпочтение клинике «Смотри» за профессиональных врачей с большим опытом, среди которых специалисты высшей категории. У них – новейшее и современное оборудование, сопряженное с индивидуальным и бережным подходом к каждому отдельному случаю.
Адрес в Кирове: улица Московская, 7. Перейти на сайт.
Телефон для записи: 8(8332)47-77-46.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лазерная коррекция — эффективный и безопасный метод обрести четкое зрение.
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