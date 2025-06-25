Японцы не просто так живут до 100 лет: они едят этот продукт, а в России его ненавидят

В чем секрет популярности натто и почему его называют суперфудом?

Для многих россиян знакомство с натто может стать настоящим испытанием: липкие ферментированные соевые бобы с резким, специфическим запахом, напоминающим смесь аммиака и старых носков. Однако в Японии миллионы людей ежедневно начинают свой день именно с этого продукта. И дело здесь не только в привычке или необычном вкусе, но и в стремлении к крепкому здоровью и долголетию. Многочисленные исследования подтверждают, что такой выбор вполне оправдан и может принести ощутимую пользу.

Внешний вид натто, возможно, и не вызывает аппетит с первого взгляда, но его уникальный состав поистине впечатляет:

Ключевой фермент – наттокиназа: Это вещество способствует эффективному растворению микротромбов в крови и значительно улучшает циркуляцию крови. Согласно некоторым научным данным, регулярное употребление наттокиназы помогает снизить риск развития инсульта почти на треть.

Витамин K2 для крепких костей: Этот витамин играет важную роль в усвоении кальция, направляя его непосредственно в костную ткань, а не в кровеносные сосуды. Благодаря этому, пожилые жители Японии значительно реже страдают от остеопороза и связанных с ним проблем.

Мощный пробиотический эффект: В одной порции натто содержится невероятно большое количество полезных бактерий, которое значительно превышает содержание пробиотиков во многих популярных йогуртах и специализированных пробиотических добавках.

Интересный факт: в регионах Японии, где натто пользуется особой любовью и популярностью, например, в префектуре Нагано, наблюдается один из самых низких уровней сердечно-сосудистых заболеваний по всей стране.

Почему натто может оттолкнуть с первого раза?

Специфический, резкий запах, необычная тягучая консистенция и довольно своеобразный вкус – все это может вызвать неприязнь и отторжение у тех, кто пробует натто впервые. Многие люди, впервые сталкивающиеся с этим продуктом, описывают его как нечто среднее между залежавшимся сыром и густым, липким клеем.

Однако, как утверждают сами японцы, настоящая любовь к натто приходит с опытом и со временем. Постепенно во вкусе начинают открываться приятные сливочные и ореховые оттенки, а запах перестает казаться таким пугающим и отталкивающим.

Как постепенно приучить себя к натто и полюбить его?

Добавьте немного приправы: Небольшое количество острой горчицы, рисового уксуса или соевого соуса поможет замаскировать специфический аромат и сделать вкус более привычным.

Употребляйте с горячим рисом: Теплый рис отлично смягчает липкость натто и нейтрализует его необычный вкус, делая его более приятным.

Попробуйте есть натто утром: В утренние часы наши вкусовые рецепторы менее восприимчивы, что может облегчить знакомство с новым продуктом.

В Японии даже организуются специальные фестивали, посвященные натто, где опытные кулинары и гурманы делятся секретами правильного употребления этого продукта. Считается, что после употребления примерно десяти порций натто, он перестает вызывать отторжение и даже начинает нравиться.

Что делать, если вкус натто все равно остается неприемлемым?

К счастью, существуют альтернативные продукты, обладающие схожим полезным эффектом:

Темпе – ферментированный соевый продукт: Темпе имеет более нейтральный вкус и менее выраженный запах по сравнению с натто, что делает его более привлекательным для многих людей.

Мисо-паста для ароматных супов: Мисо-паста – это отличный ингредиент для приготовления вкусных и полезных супов, а также ценный источник полезных ферментов.

Квашеная капуста – доступный источник пробиотиков: Квашеная капуста является прекрасным и доступным источником пробиотиков, хотя и не содержит наттокиназу.

Мнение эксперта

«Людей часто отталкивает не столько вкус самого продукта, сколько культурный контекст, – утверждает диетолог и эксперт по японской кухне Дмитрий Ковалёв. – Тем, кто всё же решается включить натто в свой рацион, зачастую удается значительно продлить период активной и здоровой жизни. Вспомните, ведь когда-то и черную икру считали чуть ли не отходами и выбрасывали».

Натто – это продукт, безусловно, не для всех. Однако для тех, кто готов к смелым экспериментам в питании и открыт для новых вкусов, он может стать ценным дополнением к рациону, способствующим укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни.

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