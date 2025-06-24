С 1 июля ГАИ будет беспощадно штрафовать всех водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

Внимание всем водителям! Езда без действующего полиса ОСАГО может серьезно ударить по вашему кошельку. Сейчас штраф составляет 800 рублей, но это только начало. Многие автомобилисты пренебрегают страхованием, а ведь зря! Рискуете не только деньгами, но и личным спокойствием.

Если у вас нет полиса ОСАГО (забыли, просрочен, отсутствует в принципе) или он поддельный, инспектор выпишет штраф в размере 800 рублей. Если же полис есть, но вы не вписаны в него или управляете автомобилем вне периода, указанного в полисе, штраф составит 500 рублей. Важно помнить: штраф могут выписывать несколько раз в течение дня, при каждой остановке сотрудником ГИБДД.

С июля ситуация изменится! За систематическую езду без ОСАГО штрафы взлетят до 3000–5000 рублей. Окончательную сумму будет определять инспектор на месте. Для водителей, попавшихся впервые, штраф останется прежним – 800 рублей. Кроме того, автоматические камеры видеофиксации также научатся выявлять автомобили без страховки, так что избежать наказания станет практически невозможно.

Как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?

Самый простой способ – оформить полис заранее. Это можно сделать онлайн на сайтах страховых компаний, в офисах страховых компаний или через МФЦ. Электронный полис равнозначен бумажному – его можно предъявить с экрана телефона. Обязательно следите за сроком действия вашей страховки! Если полис заканчивается в июне, необходимо обновить его до начала июля.

Что делать, если штраф уже выписали?

В первую очередь, убедитесь в правомерности штрафа: внимательно проверьте данные в постановлении. Если всё верно, постарайтесь оплатить штраф в течение 30 дней, чтобы воспользоваться скидкой 25%. После оплаты как можно скорее оформите полис ОСАГО, чтобы не получить новый штраф.

Если вы считаете, что штраф выписан несправедливо, подготовьте доказательства (копию действующего полиса, записи с видеорегистратора) и подайте жалобу через портал «Госуслуги» или обратитесь в суд. Езда без ОСАГО чревата не только штрафами, но и отсутствием защиты в случае ДТП. Проверьте наличие полиса ОСАГО – это сэкономит вам деньги и убережет от неприятностей в будущем!

Читайте также: