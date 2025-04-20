Взбиваем лимонный сок с сахаром — и в холодильник: на выходе воздушный зефир — вкуснее маршмеллоу
- 14:05 20 апреля
- Служба новостей
Забудьте о покупном зефире, полном искусственных добавок! Предлагаем вам простой рецепт воздушного лимонного лакомства, которое легко приготовить дома. Натуральный и ароматный, этот десерт покорит вас с первого кусочка и станет достойной альтернативой магазинному маршмеллоу.
Вам понадобится:
- Желатин – 10 г
- Ледяная вода (для желатина) – 60 г
- Сахар – 220 г
- Вода – 70 г
- Свежевыжатый лимонный сок – 10 г
Готовим вместе:
- Желатин заливаем холодной водой и даем ему набухнуть в течение 10-15 минут.
- В небольшой кастрюле смешиваем сахар, воду и лимонный сок. Ставим на медленный огонь и, помешивая, доводим до кипения. Варим сироп в течение 3 минут, не забывая снимать пену.
- Набухший желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке импульсами, следя, чтобы он не закипел. Переливаем растопленный желатин в глубокую миску и начинаем взбивать миксером на высокой скорости. Взбиваем до тех пор, пока масса не станет пышной и воздушной, примерно 5-7 минут.
- По желанию, можно добавить немного пищевого красителя для более яркого цвета. Аккуратно переливаем зефирную массу в подготовленные формочки (силиконовые или обычные, застеленные пищевой пленкой).
- Накрываем формочки с зефиром пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь для полного застывания.
- Утром аккуратно извлекаем зефир из формочек и обваливаем каждый кусочек в смеси сахарной пудры и кукурузного крахмала.
Ваш домашний лимонный зефир готов! Подавайте к чаю или кофе и наслаждайтесь нежным, воздушным вкусом! Приятного чаепития.
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