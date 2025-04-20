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Взбиваем лимонный сок с сахаром — и в холодильник: на выходе воздушный зефир — вкуснее маршмеллоу

Взбиваем лимонный сок с сахаром — и в холодильник: на выходе воздушный зефир — вкуснее маршмеллоуСоздано в Шедевруме

Забудьте о покупном зефире, полном искусственных добавок! Предлагаем вам простой рецепт воздушного лимонного лакомства, которое легко приготовить дома. Натуральный и ароматный, этот десерт покорит вас с первого кусочка и станет достойной альтернативой магазинному маршмеллоу.

Вам понадобится:

  • Желатин – 10 г
  • Ледяная вода (для желатина) – 60 г
  • Сахар – 220 г
  • Вода – 70 г
  • Свежевыжатый лимонный сок – 10 г

Готовим вместе:

  1. Желатин заливаем холодной водой и даем ему набухнуть в течение 10-15 минут.
  2. В небольшой кастрюле смешиваем сахар, воду и лимонный сок. Ставим на медленный огонь и, помешивая, доводим до кипения. Варим сироп в течение 3 минут, не забывая снимать пену.
  3. Набухший желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке импульсами, следя, чтобы он не закипел. Переливаем растопленный желатин в глубокую миску и начинаем взбивать миксером на высокой скорости. Взбиваем до тех пор, пока масса не станет пышной и воздушной, примерно 5-7 минут.
  4. По желанию, можно добавить немного пищевого красителя для более яркого цвета. Аккуратно переливаем зефирную массу в подготовленные формочки (силиконовые или обычные, застеленные пищевой пленкой).
  5. Накрываем формочки с зефиром пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь для полного застывания.
  6. Утром аккуратно извлекаем зефир из формочек и обваливаем каждый кусочек в смеси сахарной пудры и кукурузного крахмала.

Ваш домашний лимонный зефир готов! Подавайте к чаю или кофе и наслаждайтесь нежным, воздушным вкусом! Приятного чаепития.

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