С 1 мая будет полностью бесплатно для всех пенсионеров: вводится приятная льгота
- 10:05 20 апреля
- Служба новостей
С начала мая жизнь пенсионеров стала еще более насыщенной и активной: центры активного долголетия распахнули свои двери круглосуточно и совершенно бесплатно. Теперь пожилые люди могут посещать любимые занятия и мероприятия в любое удобное для них время, не подстраиваясь под фиксированный график.
Свобода выбора времени:
Благодаря новому режиму работы, пенсионеры получили возможность самостоятельно планировать свой досуг. Больше нет необходимости спешить в будние дни или ждать выходных – центр активного долголетия доступен 24/7. Это особенно удобно для тех, кто занят домашними делами, помощью внукам или другими обязанностями в дневное время.
Бесплатный доступ ко всем возможностям:
Все программы и занятия в центрах, от спортивных тренировок до курсов компьютерной грамотности, стали абсолютно бесплатными. Пенсионеры могут свободно выбирать интересующие их направления и составлять индивидуальное расписание, учитывая свои интересы и физические возможности.
Забота о здоровье и эмоциональном благополучии:
Эксперты уверены, что расширенный график работы и бесплатный доступ к занятиям положительно повлияют на здоровье и эмоциональное состояние пожилых людей. Регулярные занятия, общение с единомышленниками и ощущение востребованности – важные факторы для поддержания ментального здоровья и продления активной жизни.
Доступная и гибкая социальная поддержка:
Новые меры делают систему поддержки пенсионеров более гибкой и ориентированной на потребности каждого человека. Вместо строгих правил и ограничений, центры создают комфортную и дружелюбную среду, где пожилые люди могут чувствовать себя свободно и уверенно.
Круглосуточный режим работы и бесплатный доступ к услугам открывают перед пенсионерами новые возможности для полноценной и насыщенной жизни в любом возрасте. Это не просто доступ к активности, это шанс вести активный образ жизни, заниматься любимым делом и общаться с интересными людьми, сообщает источник.
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